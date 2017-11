Les cols bleus retraités de Montréal manifestent

Yves Poirier 21-11-2017 | 14h18

L'ex-président syndical des cols bleus de Montréal, Jean Lapierre, a organisé une manifestation, mardi matin, devant les bureaux de l'organisation qui est sous tutelle depuis le 30 mai dernier par la direction nationale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Engagé auprès des syndiqués retraités, M. Lapierre a réuni plusieurs dizaines de cols bleus retraités, en matinée, sur l'avenue Papineau en face du local 301 du SCFP. Ils ont fait entendre notamment leur frustration face à la façon dont ils sont traités depuis la tutelle imposée à la suite de multiples controverses impliquant l'ancienne direction, dont l'ex-présidente Chantal Racette.

«Nous ne sommes pas des inconnus, le 14 septembre dernier nous avons même pris la peine de rencontrer les représentants de votre tutelle, malgré leur réticence à nous rencontrer, pour leur expliquer en détail nos rôles, notre fonctionnement et nos objectifs pour nos membres retraités et futurs retraités, en plus de répondre à toutes leurs questions en toute transparence», écrivait récemment M. Lapierre dans un courriel.

«Les retraités n'entendent pas abandonner leur lutte concernant nos trois priorités de négociation, soit la reprise de l'indexation, la contribution de l'employeur 50/50 à la prime des assurances collectives et la contribution de 200 000 $ par année au Fonds d'aide aux aînés pour mieux aider nos plus démunis», ajoutait-il.

Le SCFP réagit

En réaction aux propos du syndicaliste retraité, le SCFP se demande quelles sont les motivations de M. Lapierre, puisque les rencontres avec les retraités ont été «cordiales».

«M. Lapierre prétend que le tuteur refuse de rencontrer les représentants des retraités. Ceci est faux, plusieurs rencontres ont eu lieu avec messieurs Lapierre et Dumont, du regroupement des retraités. Il faudrait voir ce qu'il y a d'inscrit dans l'agenda de M. Lapierre à la date du 14 septembre 2017 alors qu'une rencontre de 3 heures a eu lieu. Une autre rencontre s'est tenue avec M. Dumont le 3 novembre dernier. Il y a eu d'autres rencontres entre le tuteur et M. Dumont», écrit à TVA Nouvelles, Me Hans Marotte, Conseiller principal au SCFP.

«Concernant les fonds, qui se trouvent dans le fonds de défense, qui, selon M. Lapierre, seraient retenus par le tuteur, il n'en est rien. M. Regimbald a toujours mentionné que ces fonds appartenaient au regroupement des retraités et que c'était eux qui décidaient de l'utilisation de ces fonds», a ajouté l'avocat.

«Est-ce que les motivations de M. Lapierre sont véritablement reliées au bien-être des retraités ou s'il a d'autres intérêts?», a dit Me Marotte.