30e anniversaire de la signature du Protocole de Montréal: 0,5 °C de moins à prévoir d'ici 2100

Nadia Lemieux 21-11-2017 | 06h52

La communauté internationale espère pouvoir réduire de 0,5 °C le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle avec l'entrée en vigueur d'un nouveau traité qui bonifie le Protocole de Montréal signé il y a 30 ans.

Signé l'an dernier par 197 États, l'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal visait la réduction des hydrofluorocarbones. Ces gaz, plus nocifs que le dioxyde de carbone, entrent dans la composition des réfrigérateurs, des climatiseurs et des bombes aérosol.

La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, a annoncé lundi sa ratification lors de l'ouverture des célébrations du 30e anniversaire de la signature du Protocole de Montréal.

Pour entrer en vigueur, 20 pays devaient l'avoir ratifié, un cap ayant été atteint la semaine dernière. «C'était le chiffre magique, mais c'est sûr qu'on veut avoir tous les pays qui ratifient le processus, a souligné Mme McKenna. Quand on travaille ensemble et qu'on utilise la science et les faits, on peut acheminer des choses tellement importantes.»

Retour sur un protocole réussi

Le Protocole de Montréal a permis d'éliminer plus de 99% des substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Son succès fait l'unanimité à l'échelle internationale.

Présent lors du lancement des célébrations, celui qui était premier ministre du Canada à l'époque de sa ratification, Brian Mulroney, a souligné l'importance de l'inclusion des pays en développement dans le processus et d'un leadership fort.

«En plus de favoriser la protection de la couche d'ozone, le Protocole de Montréal a permis de prévenir des millions de cas de cancer de la peau aux quatre coins de la planète», a-t-il fait valoir.

Keystone XL

Questionnée quant aux possibles contradictions que le pipeline Keystone XL représente par rapport aux objectifs canadiens de réduction des gaz à effets de serre, Mme McKenna s'est ralliée derrière la position de son parti.

«L'économie et l'environnement vont de pair. Nous sommes dans une transition. Nous allons être ambitieux, mais il faut que nos ressources puissent aller au marché», a-t-elle réitéré.

La chef du Parti Vert du Canada, Élizabeth May, a pour sa part dénoncé un manque de cohérence des politiques environnementales au pays. «C'est contradictoire d'avoir une nouvelle infrastructure pour l'export du bitume brut. Les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter. Ce n'est pas acceptable quand nous avons une crise des changements climatiques», a-t-elle déploré.