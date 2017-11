Plus d'information pour contourner les chantiers, dit Éric Alan Caldwell

Laurence Houde-Roy 20-11-2017 | 20h51

Le nouveau «Monsieur fluidité» au comité exécutif de Montréal promet de mieux informer les automobilistes coincés dans la congestion des chantiers afin qu'ils puissent s'en sortir plus facilement.

«On va sortir de ''il faut juste endurer les chantiers, il n'y a rien à faire, il faut juste attendre que ça finisse''», explique Éric Alan Caldwell, nommé responsable des transports au comité exécutif lundi. Non, on accepte le fait qu'il y ait des chantiers et on planifie la ville en conséquence», ajoute celui qui travaillera de concert avec Sylvain Ouellet, nommé responsable des infrastructures.

M. Caldwell dit que pour ce faire, il faudra donner de meilleures informations sur la localisation des chantiers et des routes alternatives aux automobilistes, et ce, dès la planification des travaux.

«Les citoyens ont de la misère à avoir un portrait clair [des chantiers], l'information est parcellaire. Mais si déjà on peut améliorer ça, on va mettre les citoyens dans le coup et on va avoir un meilleur système», dit-il.

Pour donner plus d'information sur ces trajets alternatifs, M. Caldwell dit qu'il compte développer des idées avec le responsable de la Ville intelligente, le maire de Rosemont, François Croteau, sans toutefois donner de détails.

Grosses bouchées

Éric Alan Caldwell est l'un de ceux qui auront de grosses bouchées à prendre dans les quatre prochaines années, puisque la mairesse Valérie Plante lui a confié la responsabilité autant de l'urbanisme que des transports. Son collègue Sylvain Ouellet hérite lui aussi des gros dossiers de la gestion de l'eau et des infrastructures.

«On voit une surtaxation de certains élus qui n'ont pas ou peu d'expérience en politique, comme pour MM. Caldwell et Ouellet, affirme le chef de l'opposition Lionel Perez (du parti Équipe Denis Coderre). Ils héritent chacun de gros dossiers qui, dans l'administration précédente, étaient divisés à travers deux personnes différentes. Ça démontre un manque de profondeur.»

Le président du comité exécutif, Benoit Dorais, reconnaît que ces élus ont de lourdes tâches, mais ajoute qu'ils auront des conseillers associés qui pourront les appuyer dans leur travail.

Il précise que certains dossiers comme l'eau et les infrastructures ont été jumelés pour plus de cohésion dans les chantiers. «Quand on ouvre la rue, on veut l'ouvrir qu'une seule fois», dit-il.

Lionel Perez dit que certains de ses élus ont été approchés pour faire partie de l'administration, mais déplore qu'ils se soient fait demander de quitter leur parti pour ce faire.

Valérie Plante réfute cette affirmation et mentionne avoir demandé aux élus de quitter leur caucus pour plus de confidentialité et non le parti. Le seul à avoir accepté de quitter son parti est le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, élu sous la bannière d'Équipe Denis Coderre, qui se joint à l'entourage de la mairesse.

Le comité exécutif compte autant d'hommes que de femmes si l'on inclut les cinq conseillers associés.

Avec Sarah Daoust-Braun

Luc Ferrandez promet d'agir

Luc Ferrandez promet d'agir de façon radicale pour améliorer les parcs de la ville notamment pour le réaménagement de la voie Camillien-Houde sur le mont Royal.

«J'espère rester radical pour la gestion des grands parcs, parce qu'il faut être radical pour ramener la nature en ville, il faut être obsédé, il faut être déterminé», précise l'élu qui vient d'être nommé responsable des grands parcs au comité exécutif de la mairesse Valérie Plante.

Il compte s'attaquer en premier au chemin Camilien-Houde, là où le jeune cycliste Clément Ouimet est décédé cet automne.

Sans donner de détails sur ce qu'il compte faire appliquer, il mentionne simplement que «pendant plusieurs années, le dossier a traîné à la Ville, il est temps de s'en charger». Son but sera de trouver comment permettre la cohabitation des cyclistes et des voitures sur ce chemin étroit.

Dans ses plans se trouve aussi le parc La Fontaine, où il y a eu peu d'investissements dans les dernières années, dit-il, et l'ancien hôpital Royal Victoria au pied du mont Royal qui représente «un potentiel de verdissement vraiment intéressant».

À ceux qui s'inquiètent que le maire du Plateau puisse «Plateauiser» la ville, celui-ci les rassure. «Il y a 19 arrondissements parce qu'il y a 19 réalités. Le Plateau est un quartier unique avec trois stations de métro et 65 % des gens sans voiture. On ne peut pas appliquer la recette du Plateau à Pierrefonds, parce qu'on créerait un énorme problème», assure Luc Ferrandez.

Valérie Plante a présenté sa garde rapprochée lundi matin et voici les 12 élus qui formeront son comité exécutif et les cinq conseillers associés.

1- Valérie Plante

Mairesse de Montréal

Responsable des relations internationales, du centre-ville et du mont Royal

2- Benoit Dorais

Président du comité exécutif

Responsable des finances, du capital humain, des communications corporatives, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

3- Magda Popeanu

Vice-présidente du comité exécutif

Responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière et de la diversité montréalaise

Conseillère de ville pour le district de Côte-des-Neiges dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

4- Sylvain Ouellet

Vice-président du comité exécutif

Responsable des infrastructures, de l'eau et des infrastructures de l'eau et de la Commission des services électriques

Conseiller de ville pour le district François-Perreault dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

5- Éric Alan Caldwell

Responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal

Conseiller de ville pour le district d'Hochelaga dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

6- Christine Gosselin

Responsable de la culture, du patrimoine et du design

Conseillère de ville pour le district du Vieux-Rosemont dans Rosemont-La Petite-Patrie

7- Luc Ferrandez

Responsable des grands parcs, du développement durable, des espaces verts et des grands projets

Maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

8- Nathalie Goulet

Responsable de la sécurité publique

Conseillère de ville pour le district d'Ahuntsic dans Ahuntsic-Cartierville

9- Robert Beaudry

Responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales

Conseiller de ville pour le district de Saint-Jacques dans Ville-Marie

10- Rosannie Filato

Responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs

Conseillère de ville pour le district de Villeray dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

11- François William Croteau

Responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation

Maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

12- Laurence Lavigne Lalonde

Responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie

Conseillère de ville pour le district Maisonneuve-Longue-Pointe dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

13- Jean-François Parenteau

Responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement et de l'environnement

Élu maire de l'arrondissement de Verdun avec l'Équipe Denis Coderre, il siégera comme indépendant

Conseillers associés

15- Sophie Mauzerolle

Conseillère associée à la mairesse

Conseillère de ville pour le district de Sainte-Marie dans Ville-Marie

16- Alex Norris

Conseiller associé à la sécurité publique

Conseiller de ville pour le district Jeanne-Mance dans Le Plateau-Mont-Royal

17- Marianne Giguère (absente)

Conseillère associée au développement durable et aux transports actifs

Conseillère de ville pour le district De Lorimier dans Le Plateau-Mont-Royal

18- Craig Sauvé

Conseiller associé aux services aux citoyens et à la mobilité

Conseiller de ville pour le district Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown dans le Sud-Ouest

19- Suzie Miron

Conseillère associée aux infrastructures.

Conseillère de ville pour le district de Tétreaultville dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve