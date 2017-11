Accusé de deux meurtres à Montréal: enquête préliminaire pour Frédérick Gingras

Agence QMI 20-11-2017 | 15h02

L'enquête préliminaire de Frédérick Gingras, cet individu qui aurait tué deux personnes et qui a fait l'objet d'une importante chasse à l'homme il y a presque un an dans l'Est de Montréal, s'est amorcée au palais de justice de Montréal, lundi.

La cavale meurtrière de Gingras avait débuté à Pointe-aux-Trembles, avant de se terminer au Quartier DIX30 à Brossard, avec son arrestation, plus tard dans la nuit.

Frédérick Gingras est accusé de deux meurtres, et de deux tentatives de meurtre.

En décembre dernier, Frédérick Gingras aurait d'abord abattu un jeune homme, James Jardin, dans un appartement de Pointe-aux-Trembles.

Plus tard, il aurait tiré avec une arme à feu sur Chantal Cyr, une mère de famille qui venait chercher sa fille à la fin de son quart de travail, dans une station-service.

La dame a été atteinte mortellement sous les yeux de sa fille.

L'enquête préliminaire s'annonce courte, quatre témoins seront entendus.

Le contenu de leur témoignage est frappé d'une ordonnance de non-publication pour le moment.

La tension était palpable lundi matin dans la salle d'audience. Des proches de l'accusé, mais également des proches de l'une des victimes étaient assis dans la salle.

L'enquête doit se poursuivre lors d'une autre audience à la fin du mois.