Salon des Artist-o-Chats : des noeuds papillon pour chats et bien plus

Nadia Lemieux 19-11-2017 | 20h01

Des noeuds papillon pour donner du style à son chat : c'est l'une des trouvailles que les amoureux des félins ont pu faire au salon des Artist-o-Chats qui se déroulait en fin de semaine au centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

Jean-Philippe Richard a créé son entreprise Pépito le Chat en mai 2016. Il confectionne lui-même des noeuds papillon de motifs et tissus variés, un accessoire mode qu'il affectionne particulièrement. « J'ai parti ça parce qu'il y avait beaucoup d'accessoires pour chiens, et les chats étaient un peu délaissés, même s'ils ont beaucoup de vêtements, » explique-t-il.

Pépito le chat vend ses colliers assortis d'un noeud au prix de 25$ et renouvèle sa collection chaque saison. En vedette présentement : sa collection de Noël.

Le « meilleur » salon

Jean-Philippe Richard considère que le salon des Artist-o-Chats est le meilleur pour son entreprise, laquelle fait affaire habituellement en ligne. « Maintenant avec internet, ça devient un peu froid. Donc, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se déplacer et moi j'aime ça parce que ça me permet d'échanger avec eux », dit-il. Ses clients lui montrent même des photos de leurs chats pour qu'il les aide à choisir un noeud approprié à la couleur de leur pelage.

La fondatrice du salon des Artist-o-Chats, Geneviève Lesage, souligne que la popularité de l'évènement, qui en est à sa quatrième édition, germe naturellement de la passion commune des artisans et des visiteurs pour leurs bêtes à poil : « la majorité des artisans nous disent que c'est leur meilleur salon parce que c'est leur clientèle : les amoureux des chats.»

En tout, ce sont plus de 50 artisans et 3000 visiteurs qui ont participé au salon, une réussite selon Geneviève. Les kiosques débordaient d'articles à l'effigie du félin: des articles de cuisine, des vêtements, des imprimés, des bijoux et des objets déco.

« Plus qu'une mode »

Audrey St-Arneauld, illustratrice et propriétaire de La positive, considère que le stéréotype de « la vieille madame avec quinze chats » a perdu des plumes avec le temps, en partie grâce à des initiatives comme le salon, lequel donne de la visibilité aux artistes locaux. « C'est plus qu'une mode. Au début, les chats étaient vus comme un peu quétaines, mais là c'est comme acceptable de vraiment aimer les chats, » souligne-t-elle.

« On est beaucoup de ''cat ladies'' bien assumées » plaisante Marie-Andrée Dionne, propriétaire des Nonochoux, une entreprise de peluches en laine.