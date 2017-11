«Tu ne peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu», aurait dit Marilyn Bergeron à son ami

TVA Nouvelles 10-11-2017 | 10h03

Un proche de Marilyn Bergeron a dévoilé publiquement ce dont il a été témoin le 10 décembre 2007, quelques semaines avant la disparition de la jeune femme, en février 2008.

Jonathan Gauthier a rencontré Marilyn Bergeron quelques semaines avant sa disparition. Il a déclaré publiquement que la jeune femme avait peur et qu'elle avait vécu quelque chose de «pire que d'asssister à un meurtre», a raconté le témoin vendredi matin.

Accompagné de la mère de Marilyn, Andrée Béchard et de l'avocat Marc Bellemare, Jonathan Gauthier a confirmé que quelque chose n'allait pas du tout avec Marilyn.

«Je connais Marilyn depuis très longtemps. On a étudié en ATM ensemble. On s'est perdu de vue quelques mois. Quand j'ai re- déménagé à Montréal, on a repris contact sur Facebook. Le 10 décembre on s'est contactés pour se voir. Je suis allé la rencontrer chez elle. Quelque chose clochait. C'était une fille heureuse avant. Je suis arrivée chez elle. Elle était dans le noir elle jouait de la musique. Elle avait l'air extrêmement triste. On s'est rendu dans une fête d'ami dans Hochelaga-Maisonneuve. C'était une belle soirée jusqu'à ce qu'elle discute avec un ami. Cette discussion lui a ramené des souvenirs. Elle est devenue angoissée. Je l'ai ramassé en miettes dans le corridor. Arrivée chez elle, elle a éclaté en sanglots. Elle était vraiment triste et avait peur de quelque chose. Elle était inconsolable. Elle ne voulait pas me le dire. J'ai essayé de la mettre à l'aise. Je lui ai demandé si elle avait assisté à un meurtre? Elle répondait ''non c'est pire''. ''Jo, tu ne peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu.'' J'ai essayé de la faire parler pendant trois ou quatre heures. J'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas me mettre en danger.»

Plus de détails à venir.