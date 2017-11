«Vrai changement pour Montréal» suspend ses activités

Agence QMI 08-11-2017 | 06h56

Dans une déclaration publiée, en fin de soirée mardi sur la page Facebook, du parti Vrai changement pour Montréal, la cheffe Justine McIntyre a indiqué que son parti n'aurait pas d'activités à court et à moyen terme.

«Le Vrai changement pour Montréal ne compte plus d'élus, a-t-elle écrit. Nous avons choisi de ne pas présenter personne à la mairie, on préférait mettre nos énergies et nos ressources dans les équipes locales.»

«On ne visait pas la mairie, mais l'élection de conseillers locaux, ce qui nous aurait permis d'avoir une présence locale soutenue ainsi qu'une représentation intéressante au conseil municipal, mais cette stratégie n'a pas trouvé écho chez les électeurs», a-t-elle poursuivi.

Mme McIntyre soutient pointe du doigt la couverture médiatique pour à la mairie pour expliquer le fait que son parti n'a pu élire aucun conseiller.

«Dans un système partisan comme celui de la Ville de Montréal, les efforts individuels et locaux sont rarement récompensés; l'attention des médias est portée vers la course à la mairie et les Montréalais sont par conséquent moins informés sur les choix alternatifs.»

En terminant, elle a salué le travail de Denis Coderre et félicité Valérie Plante pour sa victoire.

«Denis Coderre quitte la Ville au moment où elle commence à se remettre en forme beaucoup grâce à son leadership, a-t-elle indiqué. Je félicite Valérie Plante pour sa campagne couronnée de succès et lui souhaite de trouver un moyen de rendre le conseil municipal moins partisan, plus participatif et productif, pour le plus grand bien des Montréalais.»

Bien que les activités à courts et moyens termes du Vrai changement pour Montréal, mais la structure du parti demeure.