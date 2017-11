Corruption à Laval: Accurso n'était pas au courant, selon son avocat

06-11-2017 | 09h59

L'entrepreneur Tony Accurso n'était pas au courant de la participation de ses entreprises au stratagème de collusion et de corruption dirigé par l'ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt, selon son avocat.

Lundi matin, Me Marc Labelle, l'avocat d'Accurso, a annoncé au jury qu'il a l'intention de faire entendre quatre témoins pour défendre son client.

Accurso fait face à cinq chefs d'accusation criminels dont corruption dans les affaires municipales, de fraude de plus de 5000$ et de complot. Il a plaidé non coupable.

«La défense de M. Accurso peut se résumer de la façon suivante. Je n'ai pas comploté dans ce sytème de ristourne, je n'ai pas aidé qui que ce soit dans ce système, ce n'était pas de mon ressort. Oui c'était mes compagnies, mais je ne m'occupais pas de ça», a-t-il plaidé.

«M. Accurso est (comme) un avion qui vole à 35 000 pieds, les compagnies, les gens sont impliqués, sont à 15 000 pieds», a illustré l'avocat.

Accurso lui-même a l'intention de témoigner pour sa défense. Son fils Jimmy, ainsi qu'un avocat et un comptable, sont aussi au nombre des témoins attendus au palais de justice de Laval.

