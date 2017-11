Paul Arcand s'offre une «petite montée de lait» en ondes

Jasmine Legendre 03-11-2017 | 10h52

Le nouveau site internet de Cogeco instauré en août dernier ne semble pas faire le bonheur de certains utilisateurs et encore moins celui de l'animateur Paul Arcand.

Celuiq ui pilote l'émission du matin, Puisqu'il faut se lever, ne s'est pas gêné pour critiquer le site web de son employeur. «Je veux m'excuser encore une fois, notre site web ne fonctionne pas ce matin. Vous voulez chercher des chroniques, des entrevues, ou encore vous voulez communiquer avec nous, c'est toujours planté.»

«Là on nous dit que c'est une cyberattaque. Il doit en avoir en tabarouette des cyberattaques, parce que ça ne marche à peu près jamais», a-t-il reproché sur les ondes du 98,5 FM.

Arcand semblait exaspéré et ne se cache pas pour le dire, même si ses patrons n'approuveraient pas ce genre d'intervention. «Je m'excuse et je sais que ce n'est pas convivial, je sais que je vais me faire engueuler par mes boss, mais je suis tanné.»

Il s'en est même pris directement à l'entreprise avec qui Cogeco a fait affaire pour la restauration de son site web en mettant en doute les raisons données pour expliquer les problèmes informatiques. «Depuis que Behaviour, la compagnie, s'est mêlée de l'application pis s'est mêlée de ce qui se passait et ça allait bien sur le web... [...] Ils se plantent depuis le mois d'août! On est rendus en novembre. Je comprends que ce n'est pas le système de paye Phénix, mais c'est plate pour vous autres et c'est plate pour les animateurs en tabarouette.»