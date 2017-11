Formule E : environ 5 000 billets véritablement vendus

TVA Nouvelles 01-11-2017 | 17h00

Des 25 000 billets «vendus» dans le cadre du Grand Prix de formule E de Montréal, environ 5 000 ont été achetés en billetterie, a appris TVA Nouvelles. Le reste des billets vendus se sont retrouvés entre les mains de partenaires et commanditaires dans le cadre d'ententes.

À LIRE AUSSI : Formule E: près de la moitié des billets distribués gratuitement

C'est donc dire qu'environ 11 % des 45 000 spectateurs présents lors du week-end de la formule E ont véritablement acheté leur billet pour assister à l'événement.

Mercredi, l'organisme Montréal c'est électrique (MCE) dévoilait dans un communiqué que des 45 000 personnes qui ont assisté au ePrix de Montréal, près de la moitié, soit plus de 20 000, l'ont fait grâce à des billets de faveur qui leur ont été distribués gratuitement. Ce sont donc 25 000 billets qui ont été «vendus».

«25 000 billets ont été vendus au public et dans le cadre d'ententes avec des partenaires et des commanditaires. Le reste, soit 20 000 billets, a été distribué à différents groupes, comme les résidents du secteur, les nombreux fournisseurs et les partenaires actuels et potentiels en électrification des transports», apprend-on dans le communiqué de MCE.

Ces 25 000 billets vendus ne faisaient toutefois pas la distinction entre les billets corporatifs et ceux vendus en billetterie.

Le maire sortant Denis Coderre n'a toujours pas commenté le dossier. Vers 15 h, mercredi, M. Coderre s'est adressé à la population par le biais d'une vidéo diffusée en direct sur Facebook, esquivant du même coup les questions des journalistes sur la question. TVA Nouvelles a relancé l'équipe Denis Coderre sans obtenir de réponses.

Montréal (24 millions $) et Québec (1 million $) ont chacun investi des fonds publics dans la tenue de l'événement l'été dernier.

L'évènement a attiré 36,8 millions de téléspectateurs. Un sondage CROP fait l'été dernier pour le compte de MCE révélait que 63 % des gens en ont appris plus sur les voitures électriques et que 92 % des visiteurs ont apprécié l'événement.