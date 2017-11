Formule E: près de la moitié des billets distribués gratuitement

TVA Nouvelles 01-11-2017 | 12h32

Au moins 20 000 des 45 000 billets de la Formule E ont été distribués gratuitement, a annoncé l'organisme Montréal c'est électrique dans un communiqué mercredi.

Dans un communiqué, l'organisme Montréal c'est électrique a finalement dévoilé les chiffres réclamés depuis la tenue de l'événement à ce sujet. Ainsi, 25 000 billets «ont été vendus au public et dans le cadre d'ententes avec des partenaires et des commanditaires». Les 20 000 autres ont été distribués gratuitement à des groupes «comme les résidents du secteur, les nombreux fournisseurs et les partenaires actuels et potentiels en électrification des transports», peut-on lire dans le communiqué.

