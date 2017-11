Benoît Dorais sera le numéro deux de Plante

Laurence Houde-Roy 01-11-2017 | 10h51

La chef de Projet Montréal Valérie Plante fera du maire actuel du Sud-Ouest, Benoît Dorais, le président de son comité exécutif si elle est élue à la mairie de Montréal.

Celui qui deviendrait ainsi le numéro 2 de Valérie Plante a déjà siégé sur le comité exécutif à titre de vice-président en 2012 et 2013.

Le président du comité exécutif est celui qui dirige les réunions du conseil, sorte de conseil des ministres du maire, et qui s'occupe de la bonne tenue du budget de la Ville.

«Sa rigueur et sa probité n'ont plus à être démontrées, ce qui lui a valu d'importantes responsabilités au cours des huit dernières années. Benoit Dorais a prouvé qu'il est un homme d'équipe, un grand travailleur, un homme de vision et un bon gestionnaire», indique Valérie Plante.

Maire du Sud-Ouest depuis 2009, Benoît Dorais a été élu aux dernières élections sous la bannière de Coalition Montréal, parti pour lequel il a été chef de 2014 à 2016, après la mort de Marcel Côté. Après quelques mois comme élu indépendant, il s'est finalement joint à Projet Montréal l'été dernier.

Denis Coderre lui avait d'ailleurs retiré son poste de président du conseil d'agglomération de Montréal à la suite de son adhésion à Projet Montréal.

«C'est avec humilité que j'ai accepté ce rôle que souhaite me confier Valérie Plante. Elle a su rassembler autour d'elle une équipe compétente et diversifiée qui nous permettra de former une administration très solide», a réagi Benoit Dorais.

L'élu a également siégé sur plusieurs commissions, dont la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et la Commission sur l'inspecteur général.