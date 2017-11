Élections municipales: un appel à combattre les logements insalubres

Agence QMI 31-10-2017 | 14h24

MONTRÉAL - À cinq jours des élections municipales, un groupe de défense des droits des locataires a manifesté, mardi midi, devant l'hôtel de ville de Montréal pour réclamer une lutte plus assidue aux logements insalubres.

Une trentaine de manifestants qui estiment que les élus et les candidats ne déploient pas assez d'effort pour combattre la prolifération de l'insalubrité se sont ainsi fait entendre à Montréal alors que des événements similaires avaient lieu à Québec et à Rimouski.

«Que ce soit Coderre ou Plante, on veut que l'insalubrité des logements soit combattue à Montréal. C'est un problème flagrant. Il y a un ménage sur trois à Montréal qui a un problème d'insalubrité. C'est énormément de locataires qui, au quotidien, risquent leur santé et leur sécurité dans leur logement», a expliqué Maxime Roy-Allard du Regroupement des comités logements et associations de locataires.

Le groupe demande une réglementation plus sévère envers les propriétaires délinquants.

Il semble qu'au Québec seulement, 100 000 logements aient besoin de réparations majeures.

D'autres manifestations auront lieu demain à Beauharnois et à Saint-Jérôme.

«J'appuie Plante»

Par ailleurs, la candidate à la maire de Montréal, Valérie Plante, y va d'une initiative sur les médias sociaux en cette semaine de blitz électoral pour rejoindre les électeurs avec un nouveau slogan.

Projet Montréal affirme que la mention «J'appuie Valérie» a été adoptée par 2600 internautes. Parmi eux, on retrouve de nombreux candidats de la formation de Mme Plante dont Luc Ferrandez, François Croteau, Benoît Dorais et Marie Plourde.