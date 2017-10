Montréal dépense 60 000$ pour une campagne web avec Martin Picard

Laurence Houde-Roy 31-10-2017 | 00h11

La Ville de Montréal a dépensé plus de 60 000$ pour une campagne publicitaire web sur le compostage alimentaire dans laquelle le chef Martin Picard tenait la vedette.

La campagne «Bien manger, bien jeter» de la Ville, dans laquelle Martin Picard incitait les internautes à bien composter leurs résidus alimentaires, incluait notamment quatre capsules web de moins de 30 secondes et des publicités dans le métro et sur les abribus qui ont coûté 34 907 $ à produire, selon des documents publics de la Ville de Montréal consultés sur le site des données ouvertes.

Chacune des capsules diffusées sur le compte YouTube de la Ville a été visionnée moins de 2000 fois.

Salaire

Le chef Martin Picard a été payé 20 125 $ taxes incluses pour sa participation à trois des capsules web ainsi qu'aux événements de presse.

Impossible de savoir si cette somme est incluse ou non dans les contrats consultés. Le «24 Heures» tente d'obtenir des réponses depuis jeudi concernant ce dossier, mais la Ville n'a répondu qu'à 17 h 45 lundi. Les précisions demandées dans les minutes suivantes sont restées sans réponses

Contrats de relations de presse

La firme de relations publiques Communications Infrarouge a également reçu 25 556 $ en contrats afin d'«épauler l'équipe des communications de la Ville dans les relations avec les médias [dans le cadre de cette campagne], a indiqué son président Pierre Tessier. Mais il y avait aussi des frais d'organisation de la salle, ce ne sont pas tous des honoraires», a-t-il précisé.

«Ce sont des mandats ponctuels, des actions complémentaires au travail réalisé à l'interne qui consiste principalement à la planification de la stratégie de communication [de la Ville] et la mise en oeuvre des actions», a justifié Gonzalo Nunez, relationniste à la Ville de Montréal, qui ajoute que plusieurs employés ont également participé à la campagne.

La Ville de Montréal emploie 111 travailleurs au service des communications de la ville-centre, en plus de 69 dans les différents arrondissements.

La Coop de solidarité Éconord, soit l'écoquartier de Montréal-Nord, a également été payée 22 050 $ afin de mettre sur pied des patrouilles pour sensibiliser les citoyens à l'importance de trier leurs résidus alimentaires. En ajoutant ce contrat, on fait grimper la facture de la campagne pour la promotion du compost à 82 513 $.

Revoir son organisation

«Si la Ville veut dorénavant avoir plus de messages sur les réseaux sociaux et plus de productions vidéo pour rejoindre une nouvelle génération, c'est parfaitement légitime, a indiqué Carl Vallée, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables (FCC). Mais elle devrait revoir son organisation à l'interne pour faire passer son message avec les ressources et les budgets existants.»

La Ville précise d'ailleurs que, l'été dernier, un vidéaste et une réalisatrice ont été embauchés pour concevoir ce type de contenu.

Le «Journal de Montréal» avait révélé en avril dernier que le maire a dépensé plus de 250 000 $ pour faire rédiger des centaines de discours par des pigistes en trois ans, soit neuf fois plus que ses prédécesseurs de 2010 à 2013. Le journal «Métro» a fait une mise à jour lundi en révélant que cette facture avait maintenant grimpé à 440 000 $.