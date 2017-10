Montréal se positionne dans le créneau de l'intelligence artificielle

Agence QMI 30-10-2017 | 16h04

La ville de Montréal se positionne dans le secteur de l'intelligence artificielle en tant qu'hôtesse de deux congrès la métropole sera l'hôtesse de deux congrès de calibre international dans ce domaine, un cette semaine et l'autre en 2021.

Cette semaine, soit les 2 et 3 novembre, ce sont les participants au nouveau Forum sur le développement responsable de l'intelligence artificielle que se tiendra dans métropole, au Palais des congrès. L'événement a été créé par l'Université de Montréal, les Fonds de recherche du Québec et le Palais des congrès de Montréal qui a précisé lundi dans un communiqué que l'objectif est de «positionner le Québec comme une plaque tournante en IA».

Durant ce congrès, «des experts des sciences pures, humaines et sociales, le Forum sera l'occasion de réfléchir sur le développement éthique et socialement responsable de l'intelligence artificielle», a précisé le Palais des congrès, ajoutant que dans la foulée de cette rencontre, «de grands principes seront établis et composeront la nouvelle Déclaration de Montréal sur l'éthique du développement de l'IA».

L'autre congrès qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal est l'International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) qui aura lieu en 2021 et qui accueillera environ 3000 spécialistes internationaux.

«Au total, a souligné le Palais des congrès de Montréal, ces congressistes réserveront près de 8400 nuitées dans les hôtels de Montréal et généreront plus de 4,5 millions $ en recettes touristiques pour le Québec.»