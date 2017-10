Un groupe suisse veut acheter Juste pour rire

Agence QMI 30-10-2017 | 08h45

Le groupe suisse GF Productions, qui se décrit comme le «no2 mondial de l'humour francophone», veut mettre la main sur Juste pour rire, la compagnie que Gilbert Rozon désire vendre à la suite de plaintes d'agressions sexuelles auxquelles il fait face.

Cette entreprise suisse produit notamment le Montreux Comedy Festival.

« Je suis convaincu que le lien transatlantique est essentiel, à l'ère du numérique, pour développer le plus grand groupe d'humour interna¬tional. La francophonie peut et doit jouer un rôle dans ce contexte. Nous aimerions faire du nouveau Juste pour rire une entité dont tous seront fiers, autant pour les artistes, que le personnel, les fournisseurs et tous les intervenants futurs, à l'image de ce que fait déjà son pendant anglophone Just for Laughs », a indiqué Grégoire Furrer, fondateur et propriétaire du groupe.

Il soutient que si sa compagnie achetait Juste pour rire (JPR), les humoristes d'ici pourraient en profiter.

« Il s'agit de garder les racines de JPR ici, au Québec, pour les propulser vers l'international. Nous programmons déjà des dizaines d'artistes québécois en Europe avec qui nous souhaitons grandir. Notre profonde connaissance du marché de la diffusion, de la production et de la gestion de festivals facilitera l'intégration de la future entité. Sans oublier que notre proposition de rachat permettrait aux humoristes du Québec de s'exporter encore plus à l'international, et aux humoristes européens de découvrir le Québec», a-t-il ajouté.

GF Productions fait des affaires dans plusieurs pays comme en France, en Belgique, en Afrique du Sud et à Dubaï. Ses événements incluent le Johannesburg International Comedy Festival. Il exploite aussi des marques comme Stand-up Africa, Jokenation, Trending Comics

Gilbert Rozon a décidé de vendre les actions de son entreprise à la suite de plaintes pour agressions sexuelles déposées par au moins cinq femmes, dont les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, ainsi que la comédienne Patricia Tulasne. Des humoristes avaient d'ailleurs mentionné qu'ils refuseraient de monter sur scène à Juste pour rire tant qu'il serait propriétaire.

Selon le «Le Journal de Montréal», Gilbert Rozon exigerait près de 70 millions $. Les noms du Cirque du Soleil, d'evenko, de Bell, de Québecor, de ComediHa ! et de l'homme d'affaires Alexandre Taillefer ont notamment été évoqués comme acheteurs potentiels.