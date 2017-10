Pluie d'accusations contre le conducteur de Kahnawake

Antoine Lacroix 29-10-2017 | 16h34

Le conducteur de 21 ans impliqué dans la grave collision à Kahnawake où deux jeunes hommes de 17 et 21 ans ont péri sera accusé de conduite dangereuse, d'avoir pris le volant avec les facultés affaiblies causant la mort et d'avoir fui la scène de l'accident.

Les Peacekeepers de la réserve au sud de Montréal ont confirmé par communiqué que 15 accusations au total seront portées contre le jeune conducteur, qui comparaitra lundi au palais de justice Longueuil. Ce dernier se trouve au Centre de détention de Rivière-des-Prairies.

Il sera aussi accusé concernant les trois jeunes filles blessées dans l'accident. Deux filles de 18 sont encore gravement blessées. L'une est dans un état critique avec de graves blessures à la tête. L'autre se trouve encore aux soins intensifs avec la colonne vertébrale fracturée et aura besoin d'autres opérations, précisent les Peacekeepers.

Vers 3 h samedi matin, le véhicule roulait à tombeau ouvert sur le boulevard Vétérans à Kahnawake, dans un secteur résidentiel où la limite permise est de 30 km/h.

La Dodge Challenger de cinq places avec six personnes à son bord a percuté une rambarde de sécurité et fait plusieurs tonneaux. Elle a fini sa course contre une voiture stationnée, puis a pris feu.

Le conducteur s'en était sorti avec des blessures mineures seulement.

Des témoins avaient affirmé au Journal que le jeune homme semblait en état d'ébriété et qu'il avait tenté de sauver ses amis prisonniers du véhicule avec une hache, avant de s'enfuir de la scène.