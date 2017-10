Un piéton de 78 ans happé mortellement à Laval

Agence QMI 27-10-2017 | 06h52

Un homme de 78 ans a perdu la vie, jeudi soir, après avoir été happé alors qu'il marchait en bordure de la montée Champagne près du boulevard Dagenais Ouest à Laval.

À l'endroit où a eu lieu l'impact fatal, il n'y a aucun trottoir sur le bord de la route.

Les agents du Service de police de Laval (SPL) ont été appelés sur les lieux vers 19 h 30. «La visibilité était réduite à ce moment-là en raison des conditions météorologiques», a indiqué le lieutenant Frédéric Jean du SPL.

Le conducteur est un homme de 75 ans et résident du secteur de Fabreville, où la victime a été happée. L'alcool et la vitesse ne seraient pas en cause. «Il ne l'aurait tout simplement pas vu», a ajouté le lieutenant.

La montée Champagne a été fermée à la circulation jusqu'à 1 h 30 afin que les spécialistes en reconstitution puissent analyser la scène.