Sondage: Coderre et Plante sont à égalité

Matthieu Payen 25-10-2017 | 09h39

Le maire sortant Denis Coderre et son adversaire Valérie Plante sont à égalité des intentions de votes selon un sondage dévoilé ce matin.

Les deux principaux candidats à la maire de Montréal ont tous deux les faveurs de 38% des répondants interrogés par la firme Léger Marketing.

Le coup de sonde commandé par Projet Montréal, le parti de Mme Plante, a été réalisé du 20 au 22 octobre sur Internet auprès de 500 répondants et a été dévoilé ce matin par le blog Qc125, spécialisé en projection électorale.

«Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dernier droit de la course à la mairie de Montréal 2017 s'annonce chaud et endiablé», écrit l'auteur du blog, Philippe J. Fournier.

C'est ce même blog qui avait commandé et rendu public le dernier sondage sur la campagne à Montréal, le mois dernier. À l'époque, l'exercice réalisé par la firme Mainstream donnait M. Coderre (30%) en avance de 5 points sur sa rivale (25%).

Ce sondage avait beaucoup fait réagir puisqu'il montrait un resserrement des intentions de votes alors qu'en juin, Léger Marketing avait publié un premier sondage montrant le maire sortant faire largement course en tête à 43% contre sa rivale à seulement 29%.

Les résultats du sondage publié ce matin montrent que M. Coderre séduit davantage les femmes alors que Mme Plante a le soutien des hommes. Par ailleurs, la cheffe de Projet Montréal est plus populaire auprès de personnes de 55 ans et plus alors que les jeunes de 18 à 34 ans appuient plutôt son adversaire. Enfin, les francophones sont plus favorables à M. Coderre, à l'inverse des anglophones qui voteraient plus largement pour Mme Plante.

Il est à noter que malgré une question de relance dans le sondage, les indécis sont encore très nombreux : 8% ne voteraient ni pour l'un ni pour l'autre, 10% ne savent pas et 3% ont refusé de s'exprimer.