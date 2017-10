Plainte d'agression sexuelle contre Gilbert Rozon: le SPVM ouvre une enquête

journaldemontreal.com 18-10-2017 | 22h12

Le SPVM a ouvert une enquête à la suite d'une plainte d'agression sexuelle déposée mercredi après-midi contre Gilbert Rozon. Les événements seraient survenus à Paris, en 1994.

La plaignante fait partie d'un groupe d'une dizaine de femmes qui s'est réuni mardi, à Montréal, pour parler d'une variété de gestes déplacés dont elles auraient été victimes de la part de Rozon.

Rozon démissionne

En soirée mercredi, Rozon a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions de président du Groupe Juste pour Rire et de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire, dans la foulée d'allégations de harcèlement sexuel.

L'homme d'affaires a fait cette annonce sur sa page Facebook. Il quitte aussi ses fonctions de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Courte réaction de Rozon

Dans un message texte envoyé mercredi soir, Gilbert Rozon a dit ceci à propos des événements de la journée: «Aucune réaction. Je ne sais même pas ce qui se passe».

Une stagiaire dénonce

Dans la foulé des révélations concernant Éric Salvail, une femme qui a été stagiaire pour Juste pour rire en 2010 a raconté à TVA Nouvelles avoir rencontré Gilbert Rozon au moment de son embauche. Elle n'avait pas de lien direct avec lui dans le cadre de son travail. Elle a été victime de deux incidents. Il lui a claqué une fesse dans une zone VIP au Charlot pour la féliciter. Elle avait 20 ans à ce moment-là. Gilbert Rozon était une idole à ses yeux même si elle ressentait un malaise lors des faits allégués.

Lors de l'autre incident, un matin au travail, il l'a regardé de haut en bas et lui a dit: «t'as des beaux seins dans cette robe-là».

Elle n'avait pas porté plainte à la suite de ces incidents allégués.

Peu de commentaires

Les différents organismes où travaillait Gilbert Rozon se sont faits avares de commentaires, mercredi soir. «Pour l'instant, on s'en tient à la déclaration de M. Rozon et on verra la suite des choses», a notamment indiqué le responsable des communications de Juste pour rire, Jean David Pelletier, en entrevue à TVA Nouvelles.

De leur côté, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et la CCMM ont toutes deux indiqué dans des communiqués distincts prendre acte de la démission de M. Rozon et affirmé qu'elles ne souhaitent pas commenter.

L'homme derrière le festival Juste pour Rire avait déjà plaidé coupable, en 1998, à une accusation d'agression sexuelle à l'endroit d'une jeune femme.

Ces démissions surviennent alors que l'animateur Éric Salvail a fait de même en début de journée mercredi, dans la foulée de la publication d'un reportage de LaPresse+ faisant état d'allégations d'inconduite sexuelle à son endroit. Ses émissions ont ensuite été retirées des ondes, tandis que plusieurs entreprises ont annoncé qu'elles suspendaient leur partenariat avec Éric Salvail.