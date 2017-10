Place au huitième Marathon du Mont-Royal Brébeuf

Pierre-Antoine Mercier 16-10-2017 | 15h17

MONTRÉAL | Le Marathon du Mont-Royal Brébeuf, également connu sous le nom du TMRB, a profité cette année de l'annulation du Marathon de Montréal pour doubler son nombre d'inscriptions pour le parcours de 42 kilomètres.

Le huitième TMRB aura lieu dimanche sur les sentiers du mont Royal. Pour l'occasion, plus de 1500 participants fouleront les pistes atypiques qui comprendront des chemins de gravier. L'unique incubateur de course en sentier en plein coeur du centre-ville de Montréal propose différents parcours pour les coureurs, dont deux circuits pour les enfants, soit le 1 et le 3 km.

L'épreuve la plus ardue, le 42 km, regroupera 80 compétiteurs.

«Dans le cas présent, l'annulation du Marathon de Montréal [en septembre] a eu un impact direct sur le nombre d'inscriptions pour le parcours de 42 km, a souligné le directeur de la course, Patrick Daigle. On commence vraiment à ressentir l'effervescence de la course en sentier, car plusieurs participants en seront à leur première adhésion cette année.»

Un niveau de difficulté plus élevé

M. Daigle, professeur en éducation physique, ne se cache pas pour dire que le parcours du TMRB est beaucoup plus difficile à réussir que celui du Marathon de Montréal. L'une des principales raisons est le niveau de dénivelé. Le 42 km du Marathon du Mont-Royal comporte 1520 mètres de dénivelés contre seulement 400 pour celui de Montréal.

«Un marathon en sentier est beaucoup plus exigeant qu'une course sur la route. Ce n'est pas un marathon pour monsieur et madame tout le monde, a ajouté l'enseignant. Il y a des gens m'ayant écrit qu'ils faisaient un marathon régulier en 4 h 30min et j'ai dû leur répondre honnêtement de ne pas s'inscrire à cause de la limite de temps de cinq heures que les participants ont pour compléter la course.»

Une bonne cause

Le Marathon du Mont-Royal Brébeuf sert également d'une belle cause pour venir en aide aux organismes de la communauté. M. Daigle se fait un devoir chaque année de redistribuer sous forme de dons tous les profits amassés lors de l'événement à certains organismes venant en aide aux jeunes du quartier.

Cet objectif noble est l'une des principales raisons de l'engagement de l'athlète d'endurance Serge Dessureault, qui a accepté d'agir à titre d'ambassadeur du TMRB pour une quatrième année.

«Le fait d'inviter les gens à venir découvrir le mont Royal, c'est génial, mais en plus, tous les profits sont remis à des organismes de la région. Tu ne peux pas demander mieux selon moi, a-t-il dit. Je n'ai rien contre le marathon de Montréal, mais j'aime mieux encourager quelqu'un comme Patrick qui prend l'argent et la redonne à la façon de Robin des Bois.»