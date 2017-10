Matricule 728: Stéfanie Trudeau encore blâmée en déontologie

Frédérique Giguère 10-10-2017 | 13h26

L'ex-policière Stéfanie Trudeau vient une fois de plus d'être blâmée en déontologie pour une intervention qui remonte à 2012, où elle avait maltraité un citoyen.

Sur les neuf chefs déposés contre «matricule 728», cinq ont été retenus. Le Comité de déontologie policière a déterminé qu'elle avait manqué de respect à Julian Menezes, qu'elle n'avait pas veillé à ce qu'il porte sa ceinture de sécurité, qu'elle n'avait pas utilisé l'autopatrouille avec prudence et discernement, qu'elle avait omis de s'identifier et qu'elle avait eu recours à une force plus grande que nécessaire.

L'événement remonte au 20 mai 2012, alors que Stéfanie Trudeau patrouillait avec son partenaire sur le Plateau-Mont-Royal. Lorsque les policiers ont tenté d'arrêter un cycliste qui n'avait pas de phare à l'avant de son vélo, Julian Menezes, un pur inconnu qui revenait d'un mariage, s'est arrêté. Il a proposé au cycliste d'agir comme témoin s'il décidait de contester.

Les échanges entre les policiers et M. Menezes sont toutefois rapidement devenus tendus et l'homme a lui aussi été mis en état d'arrestation.

Le partenaire de «matricule 728», Constantino Samaras, a d'ailleurs été suspendu deux jours sans solde il y a une semaine pour ne pas être intervenu pour faire cesser les manquements déontologiques dont il était témoin.

Dans le cas de l'ex-policière, le Comité a toutefois rejeté les accusations soutenant qu'elle avait tenu des propos injurieux fondés sur l'origine ethnique. Elle n'a pas non plus abusé de son autorité en l'arrêtant et le fouillant sans droit et en le déposant à plusieurs kilomètres de chez lui, selon la décision rendue publique aujourd'hui.

Cette décision défavorable pour Stéfanie Trudeau s'ajoute à celle d'août dernier, où la Cour supérieure avait balayé du revers de la main l'appel de sa condamnation pour voies de fait. Elle avait écopé d'une probation de 60 heures de travaux communautaires pour avoir malmené un autre citoyen lors d'une arrestation en 2012.

- Avec la collaboration de Michaël Nguyen