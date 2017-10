Montréal-Nord: Un homme tue son frère à mains nues

Maxime Deland 06-10-2017 | 14h10

Un homme de 64 ans sera accusé du meurtre de son propre frère, vendredi après-midi, au palais de justice de Montréal.

Tard jeudi soir, les policiers ont été appelés à se rendre dans un logement situé au 4725, boulevard Léger, dans le secteur de Montréal-Nord.

C'est le suspect qui a contacté le 911 pour demander l'aide des services d'urgence.

Pour une raison encore inexpliquée, un conflit aurait éclaté entre l'homme et son frère de 62 ans.

Aucune arme n'aurait été utilisée dans la bagarre et le plus vieux des deux frères aurait asséné un coup mortel au plus jeune.

Souffrant d'un traumatisme crânien, la victime a été transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures vendredi, en début de matinée.

L'enquête a été transférée à la Division des crimes majeurs de la police de Montréal.

Il s'agit du 18e meurtre à être commis à Montréal depuis le début de l'année.