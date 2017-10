Onde de choc chez les cyclistes

06-10-2017 | 08h48

Deux jours après la mort de Clément Ouimet, 18 ans, près du Mont-Royal, la communauté cycliste est en deuil. Une randonnée silencieuse aura lieu vendredi après-midi pour lui rendre hommage.

Les messages sont venus de toutes parts sur les médias sociaux pour rendre hommage à Clément Ouimet, un athlète de haut niveau. Mercredi, alors qu'il descendait le chemin Camilien-Houde, il a été happé par une voiture qui aurait fait un virage en U.

Près de l'endroit de l'accident, des gens sont venus déposer des fleurs, des bougies et même un bâton de hockey.

Le départ de la randonnée silencieuse sera donné à 15 h vendredi. Les cyclistes s'élanceront du bas de la côte Camilien-Houde.

Cohabitation difficile sur la route

Un cycliste rencontré vendredi matin sur le chemin Camilien-Houde a raconté avoir vécu une expérience très dangereuse récemment. Il s'agit pourtant d'un endroit prisé pour l'entraînement en vélo.

«Une auto sortait du stationnement du belvédère, a-t-il dit. Je me voyais rentrer dedans. J'avais les mains sur les freins. J'ai pu juste me tasser et je l'ai frôlée. C'était un virage en U.»

Possibles accusations

Il s'agit du quatrième décès d'un cycliste à la suite d'une collision à Montréal en seulement trois mois. Des accusations pourraient être portées contre l'automobiliste.

Le maire de Montréal Denis Coderre a annoncé qu'un groupe de travail réfléchirait à des moyens pour réduire la circulation automobile sur cette voie.