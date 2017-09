Création de ruelles vertes: Denis Coderre fait sa première promesse électorale

Agence QMI 23-09-2017 | 13h51

Denis Coderre s'est engagé samedi à mettre sur pied un programme doté d'un budget de 4 millions $ pour appuyer la création de ruelles vertes et blanches dans la métropole au cours du prochain mandat.

Le chef de l'Équipe Denis Coderre a annoncé son projet samedi matin alors qu'il était de passage dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Elsie Lefebvre, candidate dans le district Villeray, et Mme Érika Duchesne, responsable de la Politique de l'enfant et candidate dans le district François-Perrault, étaient à ses côtés.

Bien que les ruelles vertes et blanches soient déjà présentes dans certains arrondissements, Denis Coderre souhaite en voir plus, et ce, partout sur le territoire montréalais. Il s'agit de sa première promesse électorale en vue du scrutin municipal de novembre prochain.

«Nous reconnaissons l'importance des ruelles vertes et blanches et leur influence bénéfique sur la qualité de vie. Les projets d'embellissement de ruelles proviennent de groupes de voisins qui veulent se réapproprier leur environnement; c'est ce genre d'implication citoyenne qui définit Montréal, a lancé le maire sortant de la Ville de Montréal.

«C'est pourquoi nous voulons généraliser l'implantation de ruelles vertes et blanches en encourageant l'ensemble des arrondissements à mettre l'épaule à la roue, a-t-il ajouté. La demande est très forte et nous ne voulons plus que des comités de citoyens soient en attente de financement pour réaliser leur projet de ruelle verte ou blanche.»

Les projets pourront être soumis par les arrondissements à la ville centre. Pour ceux qui seront retenus, le programme prévoit une aide équivalente à 50 % des coûts liés à la sécurisation et au verdissement, ou à l'entretien hivernal. Un montant maximal de 10 000 $ serait alloué aux ruelles vertes et de 1000 $ aux ruelles blanches.

Montréal compte près de 4000 ruelles. Plus de 330 d'entre elles sont des ruelles vertes.