Le leadership enseigné à l'Université de Montréal

Agence QMI 07-09-2017 | 15h15

La direction du programme de sport d'excellence de l'Université de Montréal a dévoilé, jeudi en conférence de presse, le démarrage d'un important projet intitulé «Parcours leadership des Carabins».

Cette initiative viendra bonifier la combinaison du sport et des études en offrant à plusieurs étudiants-athlètes des Carabins, tous sports confondus, un apprentissage complémentaire axé sur le leadership.

«Depuis quelques années, nous souhaitions faciliter la transition de carrière sportive de nos étudiants-athlètes et les doter d'outils qui leur permettront de se démarquer, que ce soit dans leur vie personnelle, sur le marché du travail ou dans la communauté, a expliqué Manon Simard, directrice du sport d'excellence à l'UdeM.Le Parcours leadership vient enrichir leur encadrement et nous sommes privilégiés de compter sur un leader de la trempe de Robert Dutton pour nous guider dans sa réalisation.»

Le projet est effectivement développé en étroite collaboration avec monsieur Dutton, ancien président et chef de la direction de RONA pendant une vingtaine d'années et aujourd'hui professeur associé à l'École des dirigeants de HEC Montréal. Ce réputé homme d'affaires est toujours activement impliqué auprès de plusieurs organismes et entreprises.