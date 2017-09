SPVM: une intervention de routine devient la prise de l'année pour un policier à vélo

Agence QMI 01-09-2017 | 17h03

MONTRÉAL | Les policiers à vélo, présents un peu partout au Québec, dont au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), sont parfois pris un peu moins au sérieux que des agents patrouillant à bord de véhicules.

L'intervention d'un patrouilleur à vélo dans l'arrondissement de Saint-Laurent la semaine dernière aura permis de redorer le blason de ces policiers.

L'agent Simon Desmarais-Dumoulin a fait preuve de flair lorsqu'il a appréhendé l'un des criminels les plus recherchés aux États-Unis, en partie grâce à une poursuite à vélo.

Il a raconté vendredi son intervention à l'émission «Le 9 Heures», sur les ondes de LCN.

Le 23 août dernier, le policier qui en est à sa première année en fonction patrouillait sur sa bicyclette avec son coéquipier, l'agent Bouchard, non loin de la piste cyclable, près de la gare Bois-Franc.

Deux individus qui semblaient rouler un joint ont attiré leur attention.

«On observait une personne qui semblait rouler un joint de pot, et une autre personne qui faisait des mouvements avant-arrière. Quand on s'est rapproché plus près, j'ai vu le joint de pot, j'ai procédé à l'arrestation de cette personne.»

L'autre individu, cet homme parmi les plus recherchés aux États-Unis, tenait une égreneuse dans la main.

À ce moment, les agents ne savaient pas du tout à qui ils avaient affaire.

L'individu a présenté aux policiers une fausse pièce d'identité, un permis de conduire du Maryland, expiré depuis 2014.

Les policiers suspectaient que l'individu cachait quelque chose.

Beaucoup de recherches

Ce n'est qu'après plusieurs recherches et avec la prise des empreintes digitales qu'ils ont été en mesure de l'identifier.

Katay-Khaophone Sychantha était recherché depuis 2005 par les Américains.

Il est la tête dirigeante présumée d'une organisation criminelle qui transigeait des millions de comprimés d'ecstasy, et des centaines de kilos de marijuana.

Le commandant du poste 7 a indiqué qu'il était très fier de son agent.

«On a reçu des félicitations de plusieurs personnes, dont les États-Unis. Des superviseurs des patrouilleurs à vélo de l'Arizona nous ont écrit pour nous féliciter de notre prise. Donc ça montre la rigueur et le professionnalisme. C'est une intervention de routine, mais on a poussé davantage l'enquête, ce qui a permis d'avoir des résultats très positifs», a commenté le commandant du poste 7, Miguël Alston.

Cette intervention démontre bien l'utilité des patrouilles à vélo, souvent plus discrètes, plus près des gens qu'une autopatrouille visible de très loin.

«En vélo, on peut être sournois, on peut arriver par l'arrière, puis les gens sont surpris. C'est plus facile de prendre en flagrant délit des individus qui possèdent des armes ou des stupéfiants», a ajouté le policier Desmarais-Dumoulin.

Récompense

Une récompense de 25 000 $ US était offerte à toute personne qui procéderait à l'arrestation de Katay-Khaophone Sychantha.

Malheureusement pour l'agent Simon Desmarais-Dumoulin, les policiers ne peuvent recevoir ces récompenses.

Khaophone Sychantha a comparu le 24 août dernier à Montréal sous des accusations de possession de stupéfiants, d'entrave au travail des policiers et d'utilisation d'un document contrefait.

Prochainement, il sera remis à la justice ontarienne pour faire face à diverses accusations criminelles.

Il pourrait par la suite faire face à des mesures d'extradition vers les États-Unis.