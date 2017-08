Le prix de l'essence grimpe de 0,10 $ à Montréal

Agence QMI 30-08-2017 | 07h13

MONTRÉAL | L'ouragan Harvey, qui frappe le Texas depuis vendredi, a des répercussions à Montréal alors que le prix de l'essence a grimpé de 0,10 $ le litre dans la nuit de mardi à mercredi pour atteindre les 1,26 $ le litre.

Bien que c'était à prévoir, la hausse est survenue une journée plus tôt, du moins sur l'île de Montréal, alors que certains analystes avaient mentionné à TVA Nouvelles, mardi, que le prix devrait augmenter jeudi.

Cette augmentation coïncide également avec la venue prochaine d'un week-end de trois jours en raison de la fête du Travail.

Raffineries fermées

Dix raffineries sur la côte du Texas ont cessé leurs activités de façon préventive en raison des inondations.

«Environ 20% de la production totale aux États-Unis est touchée par cet ouragan», a indiqué Dan McTeague, analyste chez GasBuddy.

«La région de Corpus Christi et de Houston est responsable d'environ un tiers de l'économie de l'État du fait de la production de pétrole et du port de Houston, a souligné Guillaum Dubreuil, directeur des affaires publiques à la Chambre de commerce du Canada. Alors on parle de plusieurs millions, voire de milliards de dollars perdus en revenus.»

À titre informatif, rappelons que le phénomène est également survenu lors de l'ouragan Katrina en 2005.

À Montréal, le prix de l'essence était passé de 1,15 dollar le litre à 1,36 dollar en l'espace d'une semaine, selon des données de la Régie de l'énergie.

Certaines régions comme la Mauricie avaient alors connu un bond de 30 cents le litre.