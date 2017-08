Comment éviter le trafic ce week-end

Agence QMI 25-08-2017 | 07h16

MONTRÉAL | Les week-ends se suivent et se ressembles sur le réseau routier de la région métropolitaine. Quelques routes sont à éviter afin d'éviter les congestions.

Le pont Honoré-Mercier sera amputé d'une voie sur deux entre Montréal et Kahnawake en direction de la Rive-Sud de vendredi 21 h à samedi 8 h.

Échangeur Turcot

Sur l'autoroute 15 sud (Décarie), il sera impossible d'emprunter la bretelle menant à la route 136 est (autoroute 720 est/centre-ville) de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

De plus, les automobilistes circulant sur l'autoroute 20 est (du Souvenir) ne pourront pas prendre la bretelle les amenant à la route 136 est (autoroute 720 est/centre-ville) à compter de vendredi 23 h 59 et ce jusqu'au lundi 5 h.

Échangeur Saint-Pierre

L'échangeur Saint-Pierre ne sera pas en reste puisque la bretelle de la route 138 est (venant du pont Honoré-Mercier) pour l'autoroute 20 est sera fermée à la circulation de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Montréal

La rue Notre-Dame Ouest ne sera pas une option pour les automobilistes entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi de vendredi 20 h à lundi 5 h puisqu'elle sera complètement fermée et ce dans les deux directions.

La rue Williams sera proscrite en direction ouest entre les rues Dukes et de Nazareth de vendredi 22 h à dimanche 22 h.

De plus entre les rues McGill et Saint-Pierre la rue Notre-Dame Ouest ne sera accessible dès vendredi 7 h et ce, jusqu'au lundi 7 h.

Rive-Nord et Rive-Sud

À Laval, la voie de service de l'autoroute 13 sud n'aura qu'une voie sur trois de disponible à la circulation de vendredi 23 h à dimanche 4 h 30.

L'autoroute 50 sera fermée dans les deux directions entre les sorties 285 (boulevard Henri-Fabre) et 279 (Saint-Colomban, chemin Saint-Simon) vendredi entre 21 h et samedi 5 h.

En Montérégie, l'autoroute René-Lévesque (132 est) verra son nombre de voies passer de trois à une à la hauteur du pont Champlain à Brossard de vendredi 22 h à lundi 1 h.