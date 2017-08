Des milliers de participants au plus long défilé de la fierté 13 choses qu'on a vues au défilé de la Fierté

Agence QMI 20-08-2017 | 02h23

Des dizaines de milliers de personnes ont célébré de manière festive pendant le plus gros défilé de la Fierté tenue à Montréal, dimanche.

Comme c'est maintenant la tradition, plusieurs personnalités politiques ont assisté au défilé, dont les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard.

À midi, sous les rayons de soleil, les spectateurs étaient déjà au rendez-vous, bien installés avec leur drapeau arc-en-ciel à la main le long du boulevard René-Lévesque.

Dès que les chars et la musique arrivaient à leur hauteur, les spectateurs s'excitaient aussitôt.

Des drags queen, des étudiants, des personnes âgées, tout comme des gais du milieu agricole ont pris part au défilé sur leur char allégorique.

Les chiffres officiels n'étaient pas encore connus, mais les organisateurs s'attendent à avoir accueilli plus que les 300 000 personnes venues voir le défilé l'an dernier.

Environ 7000 participants ont participé au défilé, contre 4000 l'an dernier.

Le parcours, qui a été spécifiquement allongé cette année, s'étendait sur trois kilomètres, entre les rues Drummond et Alexandre DeSève, de manière à relier symboliquement l'ancien Village datant des années 70 à celui d'aujourd'hui.

Pour la première fois de l'histoire, un dignitaire étranger, le premier ministre Irlandais Leo Varadkar a fait partie des participants à un défilé de la Fierté au Canada.

Dans la foule, au coin de la rue Stanley, Sarah Reddick, qui avait habillé son chien aux couleurs de la Fierté pour l'occasion, s'époumonait à féliciter et à saluer les participants.

«Je suis ici pour célébrer la Fierté, dire que tout le monde est pareil. Il faut plus d'endroit où les gens se sentent en sécurité et plus d'information sur l'homosexualité pour que les gens soient plus ouverts», a-t-elle fait part.

Trans

Son amie, Rose Communale, estime qu'il y a notamment beaucoup de travail à faire pour l'acceptation des trans dans la société.

«J'ai des amis trans et je sais qu'ils reçoivent encore des regards désapprobateurs et des commentaires déplacés», regrette-t-elle.

Un peu plus loin, Louie J. et Jack W., un jeune couple, étaient venus spécifiquement de Toronto pour assister au défilé. «À Montréal et à Toronto, l'homosexualité est acceptée. Mais à l'extérieur, on reçoit encore des commentaires désobligeants. Il y a encore du travail à faire, surtout pour les trans, pour qu'on reconnaisse que nous sommes humains comme tout le monde», admet Louie.

Vendredi, le service de police et le maire de Montréal ont présenté leurs excuses officielles à la communauté LGBT pour les arrestations massives faites dans les bars gaies de la métropole dans les années 1970.

« C'est bien, ce n'est jamais trop tard, estime José Szlam. Mais pour les personnes qui ont été emprisonnées à l'époque, maltraitées, des excuses verbales, ce n'est peut-être pas suffisant », ajoute-t-il, précisant que des événements comme Haïti qui vient d'interdire le mariage gai démontrent que l'homophobie est toujours présente.

Ce qu'ils ont dit

«Les citoyens du Canada le savent, la diversité est une source de force et non de faiblesse. Il ne suffit pas de tolérer notre voisin, mais il faut plutôt célébrer ce qui rend chacun de nous unique.» - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«Hélas, nous vivons encore dans une société où faire partie d'une population marginalisée peut être à risque pour sa sécurité.» - Manon Massé, Québec solidaire

«Encore plusieurs personnes de la communauté LGBTQ subissent des préjudices et sont victimes de forts préjugés. C'est pourquoi nous nous faisons un point d'honneur de participer au défilé.» - Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

«La société québécoise est l'une des plus ouvertes et accueillante au monde pour les personnes LGBT. Célébrons les acquis et poursuivons la lutte contre les préjugés. Chaque personne mérite d'être fière de son identité.» - Martine Ouellet, chef du Bloc québécois

«Ensemble, continuons de bâtir un Québec qui évolue sans égards à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre.» - Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«Nous savons qu'unis, dans le respect de nos différences, nous serons toujours plus forts. Bravo Fierté Montréal.» - Mélanie Jolie, ministre fédérale du Patrimoine