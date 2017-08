Défilé de la Fierté, dimanche à Montréal

Agence QMI 20-08-2017 | 02h23

MONTRÉAL - Le traditionnel défilé de la Fierté rassemblera plusieurs milliers de personnes au centre-ville de Montréal, dimanche, et promet d'être spectaculaire.

Le défilé prendra le départ dès 12 h à l'angle du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Drummond. Il traversera le centre-ville vers l'est pour se terminer à l'angle de la rue Alexandre-DeSève. Le parcours reliera symboliquement l'ancien Village datant des années 70 à celui d'aujourd'hui.

Six grands chars allégoriques feront découvrir plusieurs facettes de l'histoire de Montréal et du Canada, à l'occasion du 375e anniversaire de la ville et du 150e du pays.

Les spectateurs pourront poursuivre la marche jusqu'au parc des Faubourgs où un spectacle de clôture sera organisé.

L'évènement, qui clôture les 11 jours de festivités de Fierté Canada Montréal, rassemblera près de 7000 participants faisant partie de plus de 200 groupes. Les organisateurs s'attendent à accueillir encore plus que les 300 000 personnes venues assistées au défilé l'année dernière.

Plusieurs personnalités publiques seront au rendez-vous

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, participera au défilé au côté de son homologue irlandais, Leo Varadkar, en visite au Canada.

«Ce sera la première fois qu'un chef de gouvernement étranger prendra part à un défilé de la fierté avec un premier ministre canadien au Canada», a indiqué le cabinet du premier ministre, mardi, par communiqué.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ainsi que le maire de Montréal, Denis Coderre, seront également présents.