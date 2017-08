«Paul à Montréal»: gigantesque parcours urbain de BD en ville

Agence QMI 12-08-2017 | 03h43

MONTRÉAL - Michel Rabagliati, l'auteur de la série québécoise «Paul» invite les passants à retrouver ce personnage à travers un parcours urbain qui réunira 12 cases de bande dessinée géantes dans le quartier du Plateau-Mont-Royal à Montréal, dès samedi.

Jusqu'au 10 décembre, les passants pourront découvrir les planches d'une bande dessinée inédite et spécialement conçue par l'auteur à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal.

À la fois narratif et interactif, le parcours passera de rue en rue et de case en case, faisant voyager le public à travers le quartier du Plateau-Mont-Royal, endroit emblématique de la série et cher à l'illustrateur. Le point de départ du parcours se trouve sur la rue Rivard, au métro Laurier, et passera notamment par les rues Saint-Denis et Saint-Hubert pour se terminer au parc La Fontaine.

«Montréal, ça vit, ça bouge! Voilà le slogan que scandaient les messages publicitaires de notre ville il y a quelques années. L'affirmation reste plus vraie que jamais en ces années d'ébullition culturelle, sociale et économique. Je suis ravi de participer aux célébrations du 375e anniversaire en tant qu'artiste et fier Montréalais. Bonne fête, Ville-Marie!», a confié Michel Rabagliati dans un communiqué.

Le projet «Paul à Montréal» a déjà été présenté à Toronto à l'occasion du Toronto Comics Art Festival (TCAF) et à Lyon, en France, dans le cadre du festival de la bande dessinée.

L'occasion idéale pour (re)découvrir le travail de l'auteur et son incontournable série «Paul».