Un homme potentiellement dangereux s'évade de sa garde légale

Agence QMI 02-08-2017 | 01h02

MONTRÉAL | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l'aide du public pour retrouver un homme potentiellement dangereux qui a fui son accompagnateur au métro Langelier lors d'une sortie supervisée du centre où il est interné, le mardi 1er août 13 h 30.

René Audet, 23 ans, a commis un crime violent il y a sept ans.

«Monsieur Audet était dans une sortie avec son accompagnateur et pour une raison inconnue il a quitté sur la rue Sherbrooke vers l'ouest», précise la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard.

Il est de race blanche et il a les cheveux courts et arbore un barbe pleine et courte.

Il mesure 1,70 mètre (5 p 7 po) et pèse 72 kg (160 lb).

Au moment de sa fuite, il portait un t-shirt bleu pâle, un short beige et des souliers noirs.

Il avait avec lui un sac à dos noir. Comme trait particulier, il a une cicatrice d'environ deux pouces sur l'avant-bras gauche.

Audet est atteint de schizophrénie et il est suicidaire.

Il représente un danger pour lui-même ainsi que pour autrui.

Il aurait l'habitude de fréquenter les restaurants Tim Hortons et Mc Donald's en plus de se rendre régulièrement à la Place Versailles.

Le SPVM demande à toute personne le croisant de ne pas entrer en contact avec l'individu et de contacter le 911.

Les gens possédant de l'information concernant cette évasion sont également priés de composer le 911.