Hugo Duchaine 27-07-2017 | 16h56

Les automobilistes se sont butés à des embouteillages dignes de l'heure de pointe à Montréal pendant presque toute la journée de jeudi dans plusieurs secteurs du centre-ville à cause des rues barrées pour le circuit de Formule E.

« C'est comme une heure de pointe qui dure toute la journée, et même je vous dirais que c'est pire : il n'y a jamais eu autant de voitures qui passent », dit Ginette Brosseau, qui est fleuriste depuis cinq ans à l'angle des rues Saint-Denis et de la Gauchetière.

Jeudi, un flot constant d'automobilistes restaient pris quelques minutes devant son commerce, attendant le prochain feu vert pour avancer. Elle a même vu les esprits s'échauffer en matinée quand plusieurs conducteurs en colère ont perdu patience et se sont mis à klaxonner et à crier.

« Pendant toute la journée, à tout moment, il y avait une voiture arrêtée devant ma fenêtre, je fais des journées de 14 heures et je ne vois jamais ça », ajoute Jessica Labbé, gérante de l'hôtel Celebrities sur la rue Saint-Denis.

La course de voitures électriques lui cause aussi d'autres inconvénients. Son stationnement est inaccessible depuis mercredi avec la fermeture du boulevard René-Lévesque, et les voitures ne peuvent pas non plus se garer devant l'entrée.

Plus de policiers

Même si la circulation est restée relativement fluide, elle a remarqué que les automobilistes devaient souvent attendre plus d'un feu vert pour réussir à parcourir la rue Saint-Denis, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger, ce qui est très rare.

Par ailleurs, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu'il y a plus de policiers qu'à l'habitude affectés à la circulation autour du circuit de la Formule E.

« Tous les postes de quartier de Montréal ont fourni des policiers », assure Andrée-Anne Picard, sans en préciser le nombre exact.

Un ajout nécessaire, estiment des automobilistes, qui éprouvaient de la difficulté à traverser le centre-ville. « C'est pire avec les installations de la Formule E, et en plus, il y a les travaux réguliers qui s'ajoutent à ça. C'est plus difficile de se déplacer », dit Éric Desjardins, immobilisé sur l'avenue Viger.

D'autres fermetures

Les automobilistes devront cependant prendre leur mal en patience puisque d'autres fermetures de routes sont encore à prévoir vendredi, dont des sections des avenues Papineau et Viger et de la rue Saint-Antoine.

La Ville conseille aux automobilistes de consulter son site web pour planifier leurs déplacements et de privilégier le transport en commun.

Plus tôt cette semaine, le maire Denis Coderre a vanté « l'audace » de tenir l'événement au centre-ville de Montréal.