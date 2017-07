Écluses du canal Soulanges: un individu disparaît dans les eaux

Agence QMI 22-07-2017 | 20h28

Un individu qui se baignait aux écluses du canal Soulanges, dans le secteur de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, est porté disparu depuis le début de la soirée, samedi. La Sûreté du Québec parle d'une «noyade alléguée», sans toutefois confirmer la chose.

«Selon les premières informations, deux hommes se baignaient aux écluses lorsqu'un des deux individus ne serait pas remonté à la surface. Actuellement, la Garde côtière canadienne et les services d'incendie de Pointe-des-Cascades et de Pincourt sont en déploiement dans le but de retrouver l'homme qui manque à l'appel», a relaté après 20 h la sergente Ann Mathieu de la SQ.