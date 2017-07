Fin d'un chantier: soulagement des automobilistes sur Pie IX

Agence QMI 22-07-2017 | 13h23

Un des nombreux chantiers de Montréal, au croisement de la rue Sherbrooke et Pie IX, vient enfin de se terminer. L'intersection était en travaux depuis 2015, mais la ville de Montréal vient d'annoncer que le chantier était bel et bien finalisé.

Pour les automobilistes, c'est un soulagement. Ce chantier était jugé comme l'un des plus problématiques de la ville, autant à cause de la circulation qu'à cause de la poussière soulevée dans le quartier.

Outre la circulation, l'accès au Jardin botanique a aussi été amélioré pour les piétons.

Lors de sa mise en route, le chantier devait coûter plus de 15 millions $.

Le porte-parole de la Ville Jacques-Alain Lavallée n'a pas souhaité dévoiler si le budget avait été dépassé, indiquant que «la Ville de Montréal communiquera les coûts finaux lorsque le contrat sera fermé avec le fournisseur et à la satisfaction de la Ville».

L'aménagement pour la SRB, le Service Rapide pour Bus, poursuit également son cours, avec un premier tronçon de 400 mètres aménagé sur Pie IX. Le projet devrait être finalisé d'ici 2022, alors qu'il devait être mis en service en 2013.