Les ruines du parlement Canadien à Montréal ouvertes au public

18-07-2017 | 21h40

Après 7 ans de fouilles, le public peut enfin avoir accès au site archéologique qui dévoile les vestiges du parlement canadien à Montréal.

Les visiteurs peuvent y voir les archéologues au travail et s'y informer sur l'histoire du site où se tenait le Parlement de Montréal de 1844 à 1849 lorsque la métropole était la capitale du pays.

Le site se trouve sur la place d'Youville Ouest dans le Vieux-Montréal, entre les rues McGill et Saint-Pierre.



Le projet géré par le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière vise à faire découvrir un pan important de l'histoire non seulement de Montréal, mais du Canada moderne.



«C'est ici qu'a été votée, en 1848, la loi qui a créé le gouvernement responsable, c'est-à-dire la démocratie au Canada», explique la directrice générale de Pointe-à-Callière Francine Lelièvre.



Le site de fouilles archéologiques comporte une exposition extérieure qui relate l'histoire de l'espace et les bâtiments s'y étant succédé.

Des visites guidées gratuites sont aussi offertes jusqu'au 24 septembre.



Le Pompéi de Montréal



Le site de fouille est particulièrement bien conservé notamment à cause du feu qui a complètement ravagé le Parlement en 1849.

Similairement aux vestiges conservés de la ville de Pompéi en Italie résultant d'une catastrophe volcanique, les ruines du Parlement et les objets y ayant été abandonnés au moment de l'incendie représentent une petite mine d'or pour les archéologues.



« On trouve des choses qu'on ne trouve à peu près jamais sur les autres sites archéologiques », explique Hendrik Van Gijseghem, le chargé de projet archéologique pour Pointe-à-Callière. On a trouvé plusieurs paires de lunettes. Je n'ai jamais vu de paire de lunettes sur un site archéologique de ma vie».



Selon lui, ce site est le plus gros des 25 dernières années à Montréal.

Les fouilles devraient se terminer d'ici novembre et feront travailler jusqu'à une vingtaine d'archéologues au plus fort du projet.

Des commerçants soulagés

Plusieurs commerçants du Vieux-Montréal sont bien heureux que la Place d'Youville Ouest devienne finalement un site archéologique ouvert au public plutôt qu'un simple chantier amenant bruit, poussière et un paysage désolé au quartier.



Jean-Pierre Ousset, le fondateur du restaurant français La Gargotte situé en face du site de fouilles, est content que le projet aboutisse, car les dernières années ont été particulièrement difficiles.



«On attend ça depuis très longtemps», explique M. Ousset. Pour nous, c'était un handicap énorme ».



Restaurateur depuis 21 ans à cet endroit, M. Ousset explique que l'espace ne fournissait pas un très beau décor pour les clients désirant s'installer sur la terrasse à quelques pas de l'ancien stationnement devenue site archéologique.



Après plus de 7 ans de travaux d'exploration et d'attente, ce qui jadis était vu comme un simple chantier pourra maintenant attirer des gens dans ce coin du Vieux-Montréal selon lui.



Pour Sarah Laporta, la gérante du restaurant le Hambar aussi situé tout près du site de l'ancien parlement, l'ouverture du site est une bonne nouvelle.

«C'est un changement drastique », explique-t-elle en décrivant comment la terrasse du restaurant s'est retrouvée entourée de clôtures de métal ces dernières années à cause des travaux sur le site.

Mme Laporta rajoute que la terrasse donnait sur ce qu'elle décrit comme un « dépotoir », ce qui selon elle nuisait au restaurant. « C'est certain que ce n'est pas très sympathique », résume-t-elle.

Même si elle se dit heureuse du projet de site archéologique, elle admet qu'il est cependant trop tôt pour voir si l'ouverture au public du site géré par le musée Pointe-à-Callière fera une différence concrète pour les commerçants.

Le site de la place d'Youville Ouest