Fans de jeu, ceci est pour vous! - Le Mondial des jeux: le festival dont vous êtes le héros! Un énorme festival ludique gratuit commence aujourd'hui

André Péloquin 17-07-2017 | 15h49

C'est ce weekend que le Mondial des jeux était lancé. Jusqu'au 30 juillet, les fans de jeux de tous les âges y trouveront leur compte.



Devant l'immensité de la programmation, Pèse sur start vous a décortiqué celle-ci... en s'inspirant de classes de personnages de Donjons et Dragons.



Utile et agréable, quoi!

Jouer ne suffit pas pour vous? Vous désirez également gagner des trophées? Ça tombe bien, le Mondial organise son premier tournoi qui se tiendra le 23 juillet, 10 h, à l'Agora de l'UQAM.



Pour s'y joindre, vous devez former une équipe de trois joueurs et affronter d'autres trios à neuf jeux dont Terraforming Mars et Cyclade.



Il y a plus de 3000 $ en prix et, surtout, de l'honneur à gagner. Bonne chance!



Détails ici.

Les amateurs de figurines peintes à l'aide de pinceaux microscopiques vont capoter, car bon nombre de jeux de table sont en démonstration lors des soirées Off du Mondial.



Les 21, 22, 28 et 29 juillet, Le Valet d'Coeur tiendra des soirées de jeux à l'Agora de l'UQAM.



Au programme: des incontournables des jeux de tables et un paquet de découvertes sur fond d'ambiance hyper ludique. La preuve? Ça commence à 22 h et ça se termine à 3 h du matin, batinsse!



Détails ici.

Vous préférez le numérique?



Vous retrouverez de nombreux kiosques de jeux vidéo sur le Boulevard des jeux, dont des bornes d'arcades ainsi que l'espace Microplay pour les fans de la Nintendo Switch.

Vous aimez lorsque des personnalités jouent à vos jeux préférés? Incroyable, mais vrai: le Mondial a pensé à vous!



Le 22 juillet, les Appendices vont jouer à L'Osti d'jeux à l'aide de leur propre extension. Ça va délirer solide.



Le 23 juillet à 22 h, les comiques Jay Du Temple et Guillaume Pineault vont participer à un quiz qui s'annonce fou, fou, fou. C'est à l'Agora de l'UQAM.



Puis, le 30 juillet, 20 h 30, à l'Agora de l'UQAM, l'humoriste Jérémie Larouche anime une partie d'Atmosfear, le jeu culte des années 90.

Détails ici.

Le Mondial offre autant une soirée dansante (le 24 juillet, 19 h, à l'Agora de l'UQAM) qu'un tournoi de cartes (21 juillet, 10 h, Agora de l'UQAM), une initiation au «yoga humoristique» (18 juillet, 14 h 30, Agora de l'UQAM) ainsi qu'une soirée de spectacles... et de rencontres (25 juillet, 19 h, Agora de l'UQAM).



Détails ici.

Vous aimez les jeux de société et jeux vidéo? Ça tombe bien, un événement ludique à ciel ouvert commence aujourd'hui... et c'est gratuit!

Le Mondial des jeux Loto-Québec est un festival 100% dédié au jeu. Lors de l'événement, vous pouvez essayer les meilleurs jeux de société et jeux géants, ou même tester les jeux vidéo de l'heure. Tout ça, en plein air.

Le ciel ouvert

Jusqu'au 30, vous allez pouvoir vous promener dans le quartier des spectacles avec un seul objectif en tête: jouer!

Il y aura du paintball, du Baby Foot Géant, des consoles jeux vidéo, de la bouffe, des jeux de table pour vous et votre gang, et plein d'autres activités surprises.

La programmation

Plusieurs spectacles auront lieu dans le cadre du Mondial des Jeux de Loto-Québec, dont une soirée Harry Potter et un show des Appendices.

Il y a aussi le Mondial Senior, où des spectacles et activités auront lieu spécialement pour les retraités. Tout ça, dans un esprit de détente et de divertissement.

Les tournois

Les plus mordus du jeu peuvent également inscrire leurs équipes à des tournois de 7 Wonders, Magic, Carcassonne et plusieurs autres jeux. Évidemment, il y a des prix à gagner!

L'équipe Pèse sur Start sera sur place dimanche à 16h dans l'Espace jeux vidéo, alors venez jouer avec nous!