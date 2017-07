Les fermetures de route à noter pour le week-end

Agence QMI 07-07-2017 | 06h50

MONTRÉAL | Les automobilistes désirant circuler dans la métropole devraient s'enquérir des différentes fermetures de routes en raison des travaux afin d'éviter certains désagréments.

Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138-Est, venant du pont Honoré-Mercier) pour l'autoroute 20-Est (centre-ville) ne sera pas disponible pour circulation de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h et ¸a serai ainsi jusqu'à la mi-septembre. La déviation se fera via la bretelle de l'autoroute 20-Ouest, sortie pour la 1re Avenue, demi-tour boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Angrignon et l'autoroute 20-Est.

Rappelons que la bretelle de l'autoroute 20 en direction ouest, pour la route 138-Ouest (vers le pont Honoré-Mercier) a une voie sur deux de fermée en tout temps jusqu'à la mi-août.

La route 138-Est, venant du pont Honoré-Mercier, sera complètement fermée à la circulation entre la sortie 2 (rue Clément) et l'échangeur Saint-Pierre (autoroute 20) de vendredi 23 h à samedi 5 h de même que de dimanche 23 h à lundi 5 h.

Le détour pour l'autoroute 20-Est se fera par la rue Clément, la rue Saint-Patrick et le boulevard Angrignon pour arriver sur l'autoroute 20-Est.

Pour atteindre l'autoroute 20-Ouest, es automobilistes devront emprunter la rue Clément, la rue Saint-Patrick, l'avenue Dollard/Saint-Pierre et finalement la rue Richmond.

À noter que l'entrée pour la rue Clément sera fermée à compter de 22 h 30, vendredi et dimanche. Le détour se fera soit par la rue Saint-Patrick ou l'avenue Lafleur.

Échangeur Turcot

Pour ce qui est de l'échangeur Turcot, la bretelle l'autoroute 15-Sud (Décarie) pour la route 136 en direction est sera complètement fermée à la circulation de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes seront invités à emprunter la bretelle pour l'autoroute 20-Ouest de prendre la sortie 67 (boulevard Angrignon) puis l'autoroute 20-Est puis la route 136-Est/l'autoroute 720-Est.

La route 136-Est sera amputée d'une voie sur deux entre l'échangeur Turcot et l'avenue Atwater de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L'autoroute 20-Est (du Souvenir) n'aura que deux voies sur trois de disponibles à la circulation entre l'échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Feux d'artifice

Le pont Jacques-Cartier sera pour sa part fermé à la circulation samedi de 20 h 30 à 23 h 45 en raison des Feux d'artifice.

Les Laurentides

Il y aura également certaines entraves à la circulation dans les Laurentides. L'autoroute 15-Sud sera complètement fermée entre la sortie 45 (boulevard de La Salette) et l'entrée de la rue De Martigny Ouest en quatre occasions, soit; de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h, de samedi 23 h59 à dimanche 8 h, de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h et lundi 22 h à mardi 5 h.

Le détour se fera via le boulevard Roland-Godard et la rue De Martigny Ouest.

L'autoroute 50 sera quant à elle fermée dans les deux directions à Mirabel entre les sorties 285-S (boulevard Henri-Fabre Ouest) et 279 (Saint-Canut, chemin Saint-Simon) en trois occasions, soit de vendredi 21 h à samedi 5 h, samedi 21 h à dimanche 5 h et dimanche 21 h à lundi 5 h.

Le détour en direction est se fera par le chemin Saint-Simon et la route 158 tandis que vers l'ouest, il se fera via l'autoroute 15-Nord, la sortie 39 et la route 158.

À noter qu'à compter du lundi 10 juillet, les travaux se dérouleront entre 6 h 30 et 18 h 30 et que la circulation se fera à contresens sur la chaussée nord par l'entremise d'une voie de 3,5 mètres par direction.