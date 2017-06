Après l'accalmie, les maux de tête pour les automobilistes

Agence QMI 16-06-2017 | 08h27

MONTRÉAL | Après un week-end d'accalmie pour les automobilistes de l'île de Montréal, ceux-ci auront des maux de tête lors de cette fin de semaine puisqu'une vague de fermeture s'abattra sur les routes montréalaises.

Le pont Honoré-Mercier sera fermé dans les deux directions de vendredi 23 h 59 à samedi 5 h. La fermeture des voies se fera progressivement en débutant vers 22 h 30.

Parallèlement à cette entrave, les entrées du boulevard Montréal-Toronto, des rues Clément et Airlie, à Montréal, vers la route 138-Ouest ne seront pas accessibles à la circulation à compter de vendredi 21 h 30.

À Kahnawake, les automobilistes ne pourront pas emprunter les bretelles menant à la route 138-Est (venant de Châteauguay) et la route 138-Ouest (venant de La Prairie) à partir du vendredi 22 h 30.

Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de l'autoroute 20 en direction ouest, pour la route 138-Ouest (vers le pont Honoré-Mercier) sera complètement fermée de samedi 5 h à lundi 5 h. Un détour se fera via la sortie pour la 1re Avenue, rue Richmond, 1ère avenue, boulevard Montréal-Toronto et la route 138-Ouest.

Entre les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest, l'autoroute 20-Est (du Souvenir) fermera une voie sur trois, entre vendredi 23 h 30 et lundi 5 h.

De plus, il est à noter que la bretelle de la route 138-Est, venant du pont Honoré-Mercier) pour l'autoroute 20-Est (centre-ville) ne sera pas disponible pour circulation de samedi 4 h à lundi 5 h. La déviation se fera via la bretelle de l'autoroute 20-Ouest, sortie pour la 1re Avenue, demi-tour boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame Ouest, boulevard Angrignon et l'autoroute 20-Est.

En raison de travaux du démantèlement de structure, deux bretelles de l'échangeur Turcot seront fermées à la circulation de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Celle de l'autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 en direction est. Les automobilistes pourront continuer sur l'autoroute 15-Sud et prendre la sortie 57-O pour l'autoroute 10-Ouest (Bonaventure), rues Duke et centre-ville ou l'autoroute 720-Ouest.

Le même sort est réservé à la bretelle l'autoroute 20-Est pour la route 136-Est. Le chemin suggéré pour la première fermeture est priorisé pour faire le détour.

L'autoroute 25-Sud sera barrée de la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l'entrée de la rue Tellier de vendredi 23 h 30 à samedi 9 h et de samedi 23 h 30 à dimanche 10 h. Le détour se fera via la rue De Boucherville, rue Hochelaga, rue De Boucherville, rue Tellier et l'autoroute 25-Sud.

La sortie 3 (rue Notre-Dame, port de Montréal) de l'autoroute 25-Sud ne sera pas accessible à la circulation de samedi 5 h à dimanche 20 h. Pour contourner, cette fermeture, l'automobiliste devra continuer sur l'autoroute 25-Sud pour prendre la sortie 1 (Île Charron), faire demi-tour vers l'autoroute 25-Nord, la sortie 5-E (rue Hochelaga), rue Tellier et rue des Futailles.

La rue de Boucherville sera fermée entre les rues Tellier et Hector-Barsalou selon le même horaire. Le détour se fera par les rues Telliers et des Futailles.

La rue Peel sera barrée entre les rues Ottawa et Notre-Dame-Ouest de vendredi 22 h à lundi 5 h. En empruntant les rues Notre-Dame, Nazareth et Wellington, les automobilistes pour reprendre leur chemin.

L'avenue Atwater sera inaccessible dans les deux directions de vendredi 22 h à lundi 5 h entre la rue Joseph et l'Autoroute 15. En direction nord, le détour se fera par le boulevard LaSalle/rue d'Argenson, rue Centre et avenue Atwater. En direction sud, la déviation se fera via l'autoroute 15-Nord la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), la rue Jolicoeur, le boulevard Champlain, la rue de l'Église, l'avenue Bannantyne, la rue Dupuis, la rue Joseph et le boulevard Henri-Duhamel.

La sortie 61 pour l'avenue Atwater sur l'autoroute 15-Sud et l'entrée de l'avenue Atwater pour l'autoroute 15-Sud seront fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h. Pour arriver à destination, les conducteurs devront continuer sur l'autoroute 15-Sud pour emprunter la sortie 60 pour la rue Wellington, le boulevard LaSalle, la rue d'Argenson, la rue Centre et l'avenue Atwater. Pour l'entrée, il faudra prendre la sortie 62 sur l'autoroute 15-Nord pour le boulevard De La Vérendrye, la rue Jolicoeur, le boulevard Champlain, la rue de l'Église et l'autoroute 15-Sud.