Des visites guidées offertes pour redécouvrir le Plateau

Agence QMI 11-06-2017 | 04h19

MONTRÉAL - Les Montréalais sont invités à jouer les touristes pour découvrir l'histoire et le patrimoine du Plateau à travers des visites guidées gratuites et inédites, tous les dimanches, et ce jusqu'au mois d'octobre.

Organisées par la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal et Mémoire du Mile End, dans le cadre du 375e anniversaire, ces visites ont pour objectif de faire découvrir des lieux, des évènements et les communautés qui ont construit et façonner les quartiers du Plateau-Mont-Royal. Au total, 25 visites guidées sont prévues jusqu'au 29 octobre.

Menées par des guides professionnels et passionnés, ces sont offertes en français et en anglais et peuvent accueillir 25 personnes à la fois.

Dimanche, dès 14 h, une promenade sur l'avenue du Mont-Royal mettra en lumière l'histoire de lieux disparus tels que les terrains de l'exposition agricole provinciale ou encore le terminus de tramway à l'intersection des avenues Parc et Mont-Royal. Les guides présenteront aussi des bâtiments toujours présents, mais dont il ne reste plus de trace de la vocation originelle.

La visite continuera sur la rue commerciale du Plateau, autour du Sanctuaire du Saint-Sacrement. Longtemps appelée la «Sainte-Catherine du Nord» car on y trouvait des commerces renommés, cette rue a aujourd'hui évolué vers un commerce de proximité.

La prochaine visite aura lieu le 25 juin, elle fera découvrir l'histoire du Village De Lorimier, en passant par celle de la paroisse de l'Immaculée-Conception et du pensionnat Mont-Royal.

