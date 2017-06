Le nouveau terminal de croisières accueille son premier navire

Agence QMI 10-06-2017 | 08h56

MONTRÉAL - Le nouveau terminal de croisières construit sur la jetée Alexandra, au Vieux-Port de Montréal, a accueilli son premier navire, le Maasdam, tôt samedi matin.

Le navire de 220 mètres de long est arrivé en provenance de Boston aux États-Unis avec à son bord 500 passagers et plus de 1000 membres d'équipage. Il est le premier bateau à accoster dans le nouveau terminal de croisières du Port de Montréal.

«Le projet de revitalisation de la jetée Alexandra nous permet d'accroître l'attrait et la capacité d'accueil de Montréal, ce qui contribuera à faire rayonner encore plus la métropole et le Québec en tant que destinations de calibre international», s'est réjoui Isabelle Melançon, députée de Verdun.

Ces travaux de revitalisation ont débuté en novembre 2015 et se termineront au mois de septembre.

Tout au long de l'été, les travailleurs compléteront l'aménagement de l'ensemble des espaces situés sur la jetée Alexandra. Ils permettront notamment de compléter le centre d'interprétation portuaire, le toit vert, le stationnement, ainsi qu'une vaste place publique destinée à offrir un accès au fleuve aux croisiéristes, à la population et aux visiteurs.

Le 10 septembre prochain, le grand public sera invité à profiter des nouvelles installations de la jetée, au cours d'une grande ouverture qui prendra la forme d'une fête familiale.

Près de 78 millions $ ont été investis pour la réalisation de ces rénovations.