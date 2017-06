Un semi-remorque entre dans un McDo à Montréal

Agence QMI 09-06-2017 | 06h14

MONTRÉAL | Des clients et des employés du restaurant McDonald's situé près du boulevard Lacordaire dans l'arrondissement de Saint-Léonard ont eu une énorme surprise, peu après minuit vendredi, quand un semi-remorque a défoncé le mur de la bâtisse pour se retrouver à l'intérieur.

Le semi-remorque circulait en direction est sur la voie de service de l'autoroute 40 (métropolitaine) quand il a dévié de sa route et a ainsi percuté le restaurant.

Selon Benoit Boisselle, porte-parole du Service PVM, la cause de cette perte de contrôle du conducteur, âgé de 69 ans, n'est toujours pas déterminée, mais l'alcool et la drogue ne seraient pas en cause.

Une des hypothèses retenue par les policiers, pour le moment, serait que le sexagénaire a été victime d'un malaise. Aucune trace de freinage n'a été décelée sur les lieux de l'accident.

Il a été transporté dans un centre hospitalier pour traiter des blessures aux jambes, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Un client, un homme de 35 ans, a également subi des blessures aux jambes et il a aussi été amené à l'hôpital, mais ça vie ne serait pas en danger.

Les policiers ont érigé un périmètre de sécurité autour du restaurant puisque la structure a été sérieusement endommagée.