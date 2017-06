Bâtiments privés: des tuyaux de plomb remplacés par Montréal

Agence QMI 08-06-2017 | 15h12

MONTRÉAL - La Ville de Montréal a annoncé jeudi qu'elle remplacera des tuyaux de plomb privés de certains bâtiments situés en bordure de rue.

Dans le cadre d'un nouveau règlement, lorsque la Ville remplacera la portion publique des entrées de service en plomb dont elle est responsable, elle aura la possibilité de remplacer également la portion privée des tuyaux de plomb de bâtiments situés à 1,5 mètre ou moins de la ligne de propriété.

«Un montant fixe sera facturé aux propriétaires en guise de participation aux charges supplémentaires», a fait savoir la Ville.

«Cette mesure concrète va accroître l'efficacité et la coordination de nos travaux d'élimination des tuyaux de plomb», a affirmé le maire de Montréal, Denis Coderre.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques du plomb, qui peuvent avoir des conséquences graves et permanentes sur leur santé.

Dans la métropole, de nombreux bâtiments pourraient être desservis par des entrées de service en plomb. C'est le cas de maisons de l'«après-guerre» construites entre les années 1940 et 1950 et d'immeubles de huit logements et moins, construits avant 1970.

«Notre administration prend tous les moyens pour respecter son engagement de remplacer toutes les conduites de plomb du domaine public d'ici 2026», a souligné Chantal Rouleau, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau au comité exécutif.

Montréal compte investir plus de 30 millions $ par année pour atteindre la cible de 69 000 remplacements d'ici 2016.