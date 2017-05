L'auteur d'un délit de fuite mortel toujours recherché

Agence QMI 28-05-2017 | 09h25

SAINT-CONSTANT | La police est toujours à la recherche du conducteur d'une automobile à l'origine d'un délit de fuite mortel survenu samedi à Saint-Constant, en Montérégie.

L'accident a coûté la vie à un bambin de 2 ans. L'enfant, qui aurait échappé un instant à la vigilance de ses parents, s'est retrouvé sur la rue Rabelais et a alors été heurté par un automobiliste qui a pris la fuite après la collision survenue dans un quartier résidentiel.

Peu de détails sur le véhicule recherché ont été diffusés par les enquêteurs. «Aucune hypothèse n'est écartée. On vérifie l'ensemble des véhicules du voisinage», a indiqué la porte-parole de la Régie intermunicipale de Roussillon, Karine Bergeron.

Les gens qui habitent ce secteur tranquille se disaient secoués en apprenant les événements.

«L'enfant était couché sur le gazon parce qu'il y avait été déplacé, il y avait du sang sur la rue, a rapporté un résident du quartier. Ça n'a pas pris de temps, les policiers sont arrivés et ils ont commencé un massage cardiaque. Je trouve ça triste parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants ici, alors quand j'arrive, je ne roule pas vite, mais je vois souvent des voitures arriver extrêmement vite et ça me frustre.»

Les policiers devaient revenir sur place dimanche pour rencontrer d'autres témoins.

Toute information concernant cet événement peut être signalée de façon anonyme à l'organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne à l'adresse echecaucrime.com.