Coiteux, Leitao et Coderre à Pierrefonds pour rencontrer les bénévoles

Agence QMI 13-05-2017 | 09h24

MONTRÉAL - Les ministres de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et des Finances, Carlos Leitao, ainsi que le maire de Montréal, Denis Coderre, rencontreront, samedi, les sinistrés et les bénévoles au Centre d'accueil de la Croix-Rouge, à Pierrefonds.

L'objectif de cette rencontre, qui aura lieu à 12 h, sera de rassurer les sinistrés et de rencontrer les bénévoles de la Croix-Rouge qui les accueillent, se chargent de les reloger en plus d'offrir du soutien et du réconfort en cette période difficile.

L'organisme, qui a également mis en place une collecte de fonds, a annoncé vendredi, avoir recueilli 3,9 millions $ en dons, en excluant la contribution du gouvernement fédéral de 1 million $, pour aider les sinistrés.

Les sommes recueillies serviront à aider les familles au moment où elles pourront travailler au rétablissement de leur résidence. La Croix-Rouge pourra, avec ce fonds, aider les familles pour la réparation ou la reconstruction de leur maison, le rachat de meubles et le nettoyage, par exemple.