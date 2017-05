Montréal met fin aux contrats de Pavages d'Amour dans le Sud-Ouest

Laurence Houde-Roy 10-05-2017 | 10h22

Montréal a mis fin aux deux contrats de déneigement qui avait été accordé à Pavages d'Amours dans l'arrondissement du Sud-Ouest en raison des nombreuses fautes de l'entreprise.



L'entreprise avait écopé cet hiver d'au moins 151 000$ en amende en raison des ratés dans ses services, dont une vingtaine de bris sur la voie publique après le passage de ses déneigeuses. Par exemple, une déneigeuse de trottoir a arraché un vélo attaché à un parcomètre et une autre a poussé des ordures déposées en bordure de rue.



Il y aurait eu huit fois plus de plaintes des citoyens dans le Sud-Ouest reliées au déneigement cette année par rapport aux années précédentes.



L'entreprise n'a également pas respecté les exigences quant au nombre minimal de déneigeuses sur les routes, le temps d'exécution et le respect des employés.



«Il est très évident que ça ne respectait pas les demandes. C'est un travail totalement inadmissible pour la Ville», a affirmé Anie Samson, responsable de la Sécurité publique du comité exécutif mercredi matin pour justifier cette décision.



Les deux autres contrats de déneigement à Pavages d'Amour, soit dans Ahuntsic-Cartierville et Lachine, sont également sous surveillance.