Inondations: Montréal a déjà dépensé plus de 900 000$

Laurence Houde-Roy 10-05-2017 | 09h53

Montréal a jusqu'à maintenant dépensé au moins 902 770$ pour la gestion des inondations qui touchent principalement trois arrondissements de l'ouest de l'île.



Ces dépenses ont été engagées avant même que le maire ne décrète l'état d'urgence dans la métropole, dimanche midi.



Elles couvrent l'achat de sacs de sable, de bottes de pluie et de sac de jute pour permettre la construction de digue dans les zones sinistrées.



Les dépenses faites après le déclenchement de l'état d'urgence à Montréal devront faire l'objet d'un rapport détaillé au conseil municipal et au conseil d'agglomération.



L'état d'urgence donne des pouvoirs extraordinaires à la Ville, dont la possibilité de faire les dépenses et de conclure les contrats nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens.