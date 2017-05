Le Bal père-fille permet d'amasser 460 000 $ au profit de Fillactive

Agence QMI 09-05-2017 | 20h48

MONTRÉAL | La 1re édition du Bal père-fille au profit de Fillactive a permis d'amasser 460 000 $ en présence du premier ministre Justin Trudeau et de sa femme Sophie Grégoire Trudeau, qui est porte-parole de cet organisme.

C'est ce qu'ont indiqué mardi les organisateurs de l'événement qui s'est tenu samedi dernier à L'Arsenal, à Montréal.

Selon Fillactive, qui invite les jeunes filles à rester actives, 13 000 adolescentes ont bougé cette année grâce à son programme FitClub.

Avec les sous amassés lors du Bal père-fille, Fillactive souhaite rayonner davantage et accroître le nombre d'adolescentes rejointes.

«L'un des plus beaux cadeaux que l'on peut se faire à soi-même, c'est de se connaître en tant que fille», a dit Sophie Grégoire Trudeau par communiqué.

«L'activité physique nous permet d'oxygéner notre corps et notre cerveau ainsi que d'explorer nos limites physiques et psychologiques, a-t-elle poursuivi. En adoptant une bonne hygiène de vie à travers l'activité physique pratiquée dans le plaisir et la découverte, on se donne un outil qui nous aidera à surmonter les obstacles tout au long de notre vie. C'est ça la proposition de Fillactive: aller à la découverte de soi-même à travers le sport afin de construire son bien-être sur des bases solides avec empathie, plaisir, courage et dans un esprit d'équipe.»

Soulignons que le programme FitClub a permis dans la dernière année d'inciter 13 000 adolescentes à prendre part à des entraînements hebdomadaires pendant huit à dix semaines. Elles ont ensuite couru sur une distance de cinq ou dix kilomètres, notamment à Montréal, ce mardi, ainsi qu'à Ottawa. D'autres courses sont prévues à Québec (16 mai), Toronto (24 mai), London (27 mai), Rouyn-Noranda (4 juin) et Sudbury (4 juin).

«Depuis dix ans, Fillactive a fait bouger près de 120 000 filles! Comme entrepreneure sociale, quand j'ai fondé Fillactive, j'étais bien seule avec mon rêve. Mais des personnes exceptionnelles se sont liées à la cause. Ensemble, on a engendré l'action afin de renverser les statistiques sur la sédentarité offrant ainsi à notre relève féminine canadienne une meilleure santé globale et des moyens concrets de développer son plein potentiel», a indiqué Claudine Labelle, fondatrice et présidente de l'organisme, par communiqué.