Incendie mortel à Lachine

Agence QMI 07-05-2017 | 08h32

Un incendie a fait une victime, dans la nuit de samedi à dimanche, dans un duplex de l'arrondissement de Lachine à Montréal.

L'incendie s'est déclaré vers 4 h 20 dans un appartement de la rue Saint Louis, près de la 6e avenue. Après avoir éteint le brasier, les pompiers ont découvert le corps d'une personne décédée, lors de l'inspection des lieux.

Des enquêteurs de la section des incendies criminelle du Service de police de Montréal se rendront sur place dans la journée afin de déterminer les causes et les circonstances de l'incendie, tout comme l'identité et la cause du décès de la victime.